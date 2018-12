Xiaomi lance Mint, un navigateur Internet léger sur Android

Une application de 11 Mo seulement

» : c'est ainsi que se présente, le navigateur Internet de Xiaomi sur le Google Play Store Particulièrement légère, l'application se destine ainsi à celles et ceux ne disposant pas d'un smartphone généreusement doté en espace de stockage et en mémoire vive.mise donc ici sur la rapidité d'exécution plutôt que sur une pléthore de fonctionnalités.On retrouve néanmoins la possibilité d'activer un mode nuit, un mode de navigation incognito (attention toutefois : aucun bloquer de publicité n'est intégré) et unpermettant de parcourir les versionsdes sites Internet visités.Du haut de ses 11 petits mégaoctets, Mint mise sur la compression des données, garantissant à ses utilisateurs une expérience de navigation aussi rapide que possible, même avec une petite connexion.Restera à voir si, comme dans la majorité de ses produits, Xiaomi finira par intégrer des publicités dans son propre navigateur.