Mozilla souhaite améliorer Firefox sur macOS

En 2019, Microsoft annonçait la Surface Pro X, premier ordinateur de la marque à être équipé d'une puce ARM capable de faire tourner Windows 10. Lors de l'annonce, le constructeur a expliqué travailler avec Adobe pour amener sa suite Creative Cloud sur Windows 10 ARM. La comptabilité native n'arriva qu'un an plus tard avec l'arrivée de Photoshop ARM en bêta pour pour les ordinateurs Windows 10 et macOS équipée de l'architecture.