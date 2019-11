Edge basé sur Chromium, aka Chredge, sera bien disponible sur Linux

Un navigateur moteur d'espoir pour Microsoft

Avec un lancement annoncé à la mi-janvier , ce nouvel Edge sera d'abord disponible sur Windows et sur MacOS X, une première. On apprend aujourd'hui que dans un second temps, qui n'a pas encore été déterminé, le navigateur basé sur Chromium va aussi s'étendre à Linux.Traditionnellement moqué pour son navigateur vieillot Microsoft Explorer, c'est avec une nouvelle déclinaison de Microsoft Edge que la firme de Windows cherche à rebondir. Pour l'occasion, un nouveau logo a été mis en place. Il y a quelques mois, un revirement de taille était annoncé pour ce navigateur, toujours dans le but de concurrencer Google Chrome, leader sur le marché. Microsoft Edge tournera ainsi sous Chromium, le projetsur lequel s'appuie Chrome.Le nouveau navigateur sera lancé après les fêtes de fin d'année, le 15 janvier 2019, sur Windows et Mac OS X. Le lancement s'accompagnera de déclinaisons pour smartphones, promettant une synchronisation totale. Et Microsoft a précisé dernièrement que ses ingénieurs travaillaient désormais sur une version Linux, promettant de nouvelles informations d'ici le printemps prochain. Ces dernières devraient également concerner la version ARM64, qui nécessitera un peu plus de temps de développement.Il reste donc encore deux mois à Microsoft pour peaufiner son navigateur, qui aura la lourde mission de prendre des parts de marché à Google Chrome. Si vous êtes impatients, sachez que des déclinaisons « tests » sont disponibles sur le site dédié