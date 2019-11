Le nouvel Edge basé sur Chrome sera finalisé et lancé mi-janvier

Edge Chromium sera disponible le 15 janvier 2020



Une refonte totale, améliorant les performances et la sécurité des données



Une version « Release Candidate » presque finalisée est disponible dès aujourd'hui au téléchargement.Il y a seulement quelques jours, Microsoft dévoilait un tout nouveau logo pour son navigateur Edge , qui s'éloignait une bonne fois pour toutes de l'historique Internet Explorer.Ne restait qu'à connaître la date de sortie de la version finale et ce sera pour le 15 janvier 2020, à la fois sur Windows 10 et ses versions antérieures jusqu'à Windows 7. Également sur macOS sous réserve que le développement se déroule comme prévu et qu'aucun bug majeur ne soit découvert d'ici là.Microsoft a profité de cette annonce majeure pour donner plus de détails sur les fonctionnalités liées à la confidentialité qui seront intégrées à ce nouveau navigateur . Le logiciel activera par défaut une couche minimale de protection des données personnelles. Trois niveaux de protection (Basique, Normal et Strict) sont disponibles dans les paramètres, selon vos besoins.Edge proposera également un mode appelé InPrivate, comparable à un mode de navigation privée qui supprimera le suivi publicitaire réalisé par les sites pour analyser les différentes connexions.Le navigateur affiche une nouvelle page d'accueil dite « Artistique », affichant chaque jour une nouvelle image d'illustration récupérée par le moteur de recherche Bing, un accès rapide à ses différents sites préférés et services en ligne ainsi qu'un panorama de l'actualité du jour. D'autres modes d'affichage, plus sobres, permettent d'avoir un accès plus direct au contenu.Microsoft propose dès aujourd'hui une version « Release Candidate », quasiment similaire à la version finale qui sera disponible en janvier prochain. Il suffit de vous rendre sur cette page pour lancer le téléchargement.