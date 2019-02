Microsoft publie son extension Windows 10 Timeline pour Google Chrome

La Timeline de Windows 10 s'étend à Google Chrome

Microsoft planifie une intégration plus poussée de sa Timeline

Lancée avec la mise à jour April 2018 Update , la Timeline est une fonction bien pratique de. Un simple appui sur l'icône de la barre de tâches ou sur le combo de touches Win+Tab suffit à invoquer cette frise chronologique.Jusqu'à présent, cette machine à remonter le temps virtuelle n'affichait que les applications précédemment ouvertes ou les pages vues sur le navigateur Edge. Mais dès maintenant, les utilisateurs depeuvent aussi en profiter avec une simple extension.Depuis son lancement en début d'année 2018, la fonction de recherche chronologique de Microsoft s'est bien étendue. Elle est ainsi arrivée sur le lanceur Android connu sous le nom de Microsoft Launcher - anciennement Arrow Launcher. Face à une demande très insistante des utilisateurs du programme Insider, Microsoft a dévoilé la nouvelle évolution de sa Timeline.Il s'agit d'une, sobrement nommée Web Activities. Son utilisation est on ne peut plus simple : entrez vos identifiants Microsoft, acceptez les demandes d'autorisation et... c'est tout. L'extension - qui fonctionne aussi sur le navigateur Vivaldi - ira ensuite transmettre votre historique à tous les appareils compatibles avec la Timeline.Concrètement, vous pourrez retrouver sur le lanceur Android vos pages ouvertes sur Windows 10 avec Chrome. Ou tout simplement ouvrir depuis votre PC une page ouverte il y a quelques heures au sein de Google Chrome.L'arrivée de l'extension Web Activities est déjà une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Chrome, Edge n'étant pas le navigateur le plus populaire au monde. Mais ce n'est qu'un début. La firme de Redmond a annoncé undu support de sa Timeline sur son blog Inspired by Insiders ».L'extension Web Activities est totalement gratuite et disponible dès maintenant sur le magasin en ligne Chrome Web Store . Espérons juste qu'elle soit vite portée sur d'autres navigateurs comme Opéra ou Safari.