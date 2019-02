Vivaldi empile désormais vos onglets (pour faire de la place)

Une gestion des onglets simplifiée

La mise à jour permet d'empiler automatiquement les onglets d'un site parent

Source : TechRadar

Dans un marché des navigateurs archi-dominé par Chrome qui occupe 60% de part de marché environ, des concurrents continuent de travailler sur des navigateurs dont l'objectif est de contester l'hégémonie de Google. C'est le cas notamment de Vivaldi, un navigateur dérivé de la version 12 d'Opera après que son créateur, Jon von Tetzchner, ait quitté Opera dont il était le PDG suite à des divergences d'opinion dans la manière de développer le navigateur.Vivaldi est donc présent sur le marché depuis 2015 et a su se démarquer grâce à. Contrairement à la concurrence, il était très facile de passer d'un onglet à l'autre, et ce même si une trentaine d'onglets étaient ouverts dans la fenêtre du navigateur, grâce à l'empilement des onglets. Sur Vivaldi, il est en effet possible de regrouper des onglets pour créer des piles, que l'on peut renommer et gérer de façon très simple.La nouvelle version de Vivaldi améliore donc cette fonctionnalité très appréciée des utilisateurs etConcrètement, cela signifie que si vous ouvrez plusieurs liens placés sur une même page dans un nouvel onglet, ceux-ci seront regroupés dans une même pile.Une fonctionnalité très pratique si vous êtes un adepte du clic à la molette ou en maintenant la touche Ctrl/Cmd appuyée au moment du clic.