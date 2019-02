Google dévoile 14 nouveaux thèmes Chrome dont un complètement noir

Du rose au bleu en passant par le jaune banane

Les équipes Chrome de la firme de Mountain View ont décidé d'optimiser l'expérience utilisateur en mettant en place 14 nouveaux thèmes.Parmi eux, un thème sombre, de plus en plus apprécié par les internautes sur ordinateur comme sur mobile. Pour en profiter, n'hésitez pas à vous rendre sur la page du Chrome Web Store , où vous découvrirez tout un panel de choix.Ainsi trouve-t-on : Just Black, Slate, Oceanic, Ultra Violet, Classic Blue, Banana, Black & White, Honeysuckle, Rose, Serenity, Sea Foam, Marsala, High Contrast Colorful (jaune et bleu) et Pretty in Pink. Cliquez sur « Ajoutez à Chrome » pour installer l'un d'entre eux : votre interface épousera alors les couleurs du thème choisi.