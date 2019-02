Chrome teste une nouvelle page de personnalisation de premier démarrage

Faire bonne impression

Une interface conviviale

La firme de Mountain View serait effectivement en train de tester unecolorée et plus attrayante afin de rompre avec le précèdent écran de bienvenue, un brin austère.le sait, même s'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, la première impression est souvent décisive ! C'est vrai pour un entretien d'embauche ou un rendez-vous galant, mais la filiale d'Alphabet semble penser que cela est également déterminant quand on lance pour la première fois unfraîchement installé.Et en effet, bien que bon nombre d'utilisateurs ne fasse pas vraiment attention aux premières pages de démarrage à l'ouverture d'un nouveau navigateur, il faut bien avouer que celles deont toujours été un peu austères : elles consistent simplement en un texte court - Bienvenue sur Chrome - sur fond blanc avec le logo de Chrome.La nouvelle page de démarrage repérée par nos confrères d' Android Police se veut bien plus séduisante. Bien qu'elle semble faire l'objet d'un test assez limité, les journalistes sont parvenus à y accéder lors de la réinstallation de la version Canary de Chrome, ainsi que sur Chromium v71.Cette page repensée laisse place à la fantaisie avec différentesdans la palette de Chrome, une police et des boutons largement plus volumineux, ainsi qu'un texte actualisé et un peu plus engageant puisque «» se transforme ici en «».Les différences entre les deux écrans de bienvenue sont flagrantes et cette nouvelle page laisse, en effet, une impression d'un navigateur qui s'inscrit dans une démarche pluset accessible.Cette nouvelle mise en page redessinée semble se retrouver sur l'ensemble des pages de personnalisation. L'interface à venir devrait donc être bienque par le passé et nous donnera peut-être l'envie d'ouvrir plus souvent le navigateur de Google, plutôt que les navigateurs concurrents.