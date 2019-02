Google travaille à un mode de navigation rapide pour Chrome

Des pages plus rapides, mais fortement dégradées

Un mode arbitraire qui inquiète les développeurs web

Source : Android Police

est le navigateur web le plus utilisé au monde, mais pas le moins gourmand quand il s'agit de performance. Le logiciel consommelors de son utilisation et fait souffrir les machines les plus légères.Le moteur de recherche travaille àavec le développement d'un « Never-Slow-Mode » décrit comme «». Les pages pourront se charger plus rapidement etavant leur affichage complet.Pour réussir à accélérer le chargement des pages, Google ne vas pas hésiter à « casser » les pages Web. Les descriptions du Never-Slow-Mode indiquent qu'il bloquera une grande variété de contenus, principalement des scripts, mais réduira également automatiquement la taille des images à 1 Mo, les polices à 100 ko et les scripts à 50 ko.Pour le moment, Google testant encore en interne certains paramètres de ce nouveau mode de navigation.Les développeurs web s'inquiètent de cette façon de faire de Google, qui impose ses décisions à l'ensemble de l'éco-système de manière arbitraire en utilisant sa position dominante sur le marché des navigateurs. Ils espèrent que Google offriradans la mise en œuvre de ce Never-Slow-Mode afin de ne pas voir leur travail saccagé et leurs sites inutilisables, s'il est activé.