Chrome : au 1er janvier les extensions "non sécurisée" seront supprimées

Chrome Web Store : sécurité renforcée

Plus de transparence grâce à Google Chrome 70

continue sa chasse aux, et va désormais rendre l'ajout de nouvelles extensions plus complexe pour les développeurs.Ainsi, le processus d'inscription va les obliger à donner des applications avec. La présence de code obscurci ou impénétrable (code dont la compréhension est volontairement rendue très difficile) ne sera plus possible.De plus, les applications qui demanderont desimportantes ou des autorisations exceptionnelles pour fonctionner auront le droit à une procédure de vérification plus complète.Cette nouvelle procédure d'inscription d'une extension dans le Chrome Web Store est en place dès aujourd'hui. Pour les extensions déjà disponibles, la nouvelle politique de Google va s'appliquer prochainement. Google a ainsi lancé un ultimatum : les développeurs doivent mettre à jour leurs extensions d'ici le 1er janvier et les faire se conformer aux nouvelles règles. Faute de quoi, elles seront désactivées.Outre le travail mené auprès des développeurs pour les mettre au pas, Google va aussi donner du pouvoir aux utilisateurs. Ainsi, un contrôle accru sur les autorisations données aux extensions (pour lire et modifier les données) sera possible. Il sera possible de g, au cas par cas, et de désactiver certains éléments. Mieux, il devrait être possible de créer une « liste blanche » de sites auxquels les extensions pourront accéder.Une nouvelle étape pour éviter les dérives, et notamment l'ajout de contenu ou la consultation de données non sécurisées.Google Chrome 70 est actuellement en version bêta, et sa première version stable est attendue pour le 16 octobre. Elle apportera plus de sécurité... et annulera au passage la connexion forcée apparue sur Chrome 69 , source de nombreuses critiques.