Brave : le navigateur optimise les perfs et la batterie dans sa nouvelle version Android

Brave devance DuckDuckGo d'une courte tête

Source : Brave

Le navigateur Brave pour Android est disponible depuis hier dans sa dernière version, la 1.5.120, sur le Google Play Store . Soucieux de ses performances, son éditeur a logiquement voulu analyser le comportement de son nouvel outil, notamment au regard de la précédente édition.Fière des résultats obtenus, Brave Software les a affichés sur son blog . En commençant par détailler le mode opératoire : les tests ont été réalisés sur un smartphone Samsung Galaxy J3, connecté à un réseau Wi-Fi haut débit en Amérique du Nord. Il s'agissait alors de charger dix sites d'information majeurs et de simuler un comportement humain, en scrollant la page à plusieurs reprises. Ensuite, les données recueillies pour la version 1.5.120 étaient comparées à celles précédemment enregistrées pour la 1.5.9.Résultat des courses : sur tous les indicateurs considérés, la dernière mise à jour affichait des performances améliorées. Plus précisément, elle permettait d'économiser 5 % de batterie, ainsi que 3 % du CPU et de bande passante. Pour ce dernier aspect, Brave a approfondi l'étude, en chargeant 717 des 1 000 premiers sites web au classement d'Alexa Et l'éditeur américain ne s'est pas arrêté là. Il a également comparé les performances de son outil avec celles des trois meilleurs navigateurs selon la start-up française Greenspector : DuckDuckGo, Vivaldi et Firefox Preview.Une nouvelle fois, les résultats sont en faveur de la dernière version de Brave, tant du point de vue des économies d'énergie que de la consommation de ressources CPU ou de données. Néanmoins, si l'écart s'avère significatif avec Vivaldi et Firefox Preview, la différence est bien plus ténue par rapport à DuckDuckGo, qui affiche des performances semblables.