Brave accueille désormais des images sponsorisées sur les nouveaux onglets, si vous le voulez

Partant toujours d'un principe de volontariat, Brave permet désormais à celles et ceux qui le souhaitent de voir s'afficher en sus des fonds d'écran à l'ouverture d'un nouvel onglet des images sponsorisées. L'objectif ? Encourager davantage d'internautes à activer les Brave Rewards — le programme de monétisation propre au navigateur et permettant de rétribuer les créateur·rices de contenus.La mission que s'est donnée Brave est vertigineuse : allier navigateur respectueux de la vie privée à une redéfinition complète de la monétisation des contenus sur Internet. Pour ce faire, l'entreprise créée par Brendan Eich a déjà mis en place le BAT (pour) : une cryptomonnaie reversée aux sites Web, à lui-même et à l'utilisateur·rice pour chaque publicité (non ciblée) affichée. Mais face au constat qu'un nombre encore restreint d'internautes a activé le BAT, il inaugure aujourd'hui une façon encore moins invasive de générer de l'argent.Brave affiche déjà 16 fonds d'écran différents lorsque l'on ouvre un nouvel onglet en son sein. Pour celles et ceux qui le souhaitent, et qui activent par conséquent la fonctionnalité, de nouvelles images — sponsorisées — rejoindront la rotation et permettront de récupérer quelques deniers virtuels.Mais il ne s'agit pas pour Brave de reprendre des publicités déjà vues ailleurs. On parle ici d'images créées spécifiquement pour être affichées dans le navigateur, et émanant d'annonceurs triés sur le volet. Et les règles sont strictes : il devra s'agir d'images plein écran dont la seule représentation de la marque se limite à un logo situé en bas à gauche. Ni plus, ni moins.De la même manière que les publicités affichées dans le cadre de Brave Rewards ne suivent pas les internautes sur les sites qu'ils ou elles visitent, les images sponsorisées dans les nouveaux onglets sont garanties sans tracking. «», explique Brave sur son blog.En termes de rémunération, le navigateur partagera simplement les revenus générés par ces publicités en deux parts. 70 % du montant viendra s'ajouter au portefeuille BAT de l'utilisateur·rice, et les 30 % restants iront dans les caisses de Brave.Si vous avez d'ores et déjà activé Brave Rewards sur votre navigateur, vous devriez prochainement et progressivement voir apparaître ce genre de contenus sponsorisés. Leur affichage est activé par défaut, précise Brave, mais il est tout à fait possible de s'en passer via les paramètres du programme de récompenses.