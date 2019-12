Brave : une croissance solide avec 10 millions d'utilisateurs actifs en novembre

19 % d'utilisateurs actifs de plus qu'en octobre

Huge Brave milestones as we've passed 10 million monthly active users, tripled our daily active users in the last 12 months, and our Verified creators have grown 12x over 2019. Thank you to our loyal users, and to our new users since 1.0 last month! https://t.co/gpa0YtO2xo — Brave Software (@brave) December 5, 2019

Rapidité et respect de la vie privée : une recette gagnante

Source : Brave

Lancé en 2016, Brave a connu une croissance exponentielle ces trois dernières années, et l'arrivée de sa première version stable au mois de novembre ne fait que confirmer cette tendance.La firme a en effet annoncé avoir atteint les 10,4 millions d'utilisateurs actifs au mois de novembre, contre 8,7 millions en octobre, ce qui équivaut à une belle hausse de 19 % et au double d'utilisateurs par rapport à l'année dernière. Le navigateur web continue ainsi de faire sa place sur un marché très concurrentiel, notamment face aux mastodontes que sont Google Chrome et Mozilla Firefox. Pour rappel, le fondateur de Brave n'est autre que Brendan Eich, cofondateur de Firefox et inventeur du langage JavaScript.Cette nette augmentation peut en partie être attribuée au lancement de la version 1.0 du software qui a eu lieu le 14 novembre dernier, ainsi qu'à l'arrivée de Brave Rewards sur iOS, qui a boosté l'adoption de l'application à hauteur de 27 % sur le dernier mois. Ce système de récompense pour les créateurs de contenus séduit de plus en plus : Brave en compte désormais près de 340 000 vérifiés sur Twitter, YouTube, Twitch, ou encore Vimeo.Il semblerait bel et bien que la formule adoptée par le navigateur paye ses fruits. À l'heure de la recrudescence des scandales menaçant la vie privée sur Internet, Brave est pour sa part avant tout basé sur le respect et la confidentialité. Par exemple, le navigateur bloque automatiquement les publicités et les traceurs en ligne tout en établissant un lien entre les internautes et les éditeurs. Encore mieux, il peut se vanter d'être plus rapide que ses concurrents... Que demander de plus ?Désormais disponible dans 52 langues différentes, Brave semble bien parti pour durer. De nouvelles fonctionnalités devraient d'ailleurs être dévoilées dans les semaines à venir. En attendant, vous pouvez télécharger le navigateur pour Windows macOS et Linux si vous souhaitez découvrir ce qu'il vaut par vous même.