Brave noue un partenariat avec Everipedia, l'encyclopédie basée sur la blockchain

Nouveau pas en avant pour la blockchain

Après un accord avec Qwant l'année dernière, puis avec Uphold pour la gestion des récompenses , en octobre dernier, Brave a annoncé un partenariat avec Everipedia, l'encyclopédie participative basée sur la blockchain.Brave le dit lui-même dans son communiqué : «».Le partenariat inclut ainsi la diffusion de publicités Everipedia sur le navigateur Brave et sur les pages communautaires qui lui sont dédiées. Les futurs podcasts organisés par la, rassemblée autour de Brave et de son système de récompenses, feront intervenir le personnel d'Everipedia. De son côté, Everipedia publiera des articles portant sur Brave et ses partenaires. Le navigateur sera également mis en avant sur les réseaux sociaux d'Everipedia.Le communiqué précise que les deux acteurs «». Des liens directs vers l'un ou l'autre site ne sont pas à exclure.Le système de récompenses de Brave et l'encyclopédie Everipedia ont pour point commun d'être basés sur la blockchain. Le P.-D.G. et co-fondateur de Brave, Brendan Eich, fait la promotion de ce système : «».Brave a déjà décrit sa propre régie publicitaire comme étant « la première à être bâtie sur le respect de la vie privée » Le partenariat offre aussi une une visibilité supplémentaire pour Everipedia, qui se présente comme une alternative à Wikipédia. Cette plateforme fondée en 2015 a levé 30 millions de dollars au début de l'année 2018. Dans une interview donnée à Fortune , son P.-D.G., Sam Kazemian, a indiqué que la plateforme revendiquait trois millions d'utilisateurs mensuels et six millions d'entrées encyclopédiques.