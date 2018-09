Le navigateur Vivaldi 2.0 est disponible : la synchronisation arrive enfin

La synchronisation au coeur de Vivaldi 2.0

Arrivé en 2015 dans la jungle des navigateurs,jouit d'un petit succès d'estime auprès du million d'utilisateurs qui le préfèrent à Chrome Firefox ou Safari Le navigateur, qui a pour lui ses grandes facultés de personnalisation, vient de recevoir une mise à jour majeure qui peut valoir le coup d'oeil si vous souhaitez changer vos habitudes.Attendue depuis la sortie du navigateur, la fonctionnalité Sync est enfin au menu de Vivaldi. Grâce à elle, vos favoris, historique, notes, thèmes et extensions peuvent ainsi être exportés vers d'autres machines, moyennant l'usage d'un compte Vivaldi.Une option qui peut paraître élémentaire pour les utilisateurs d'autres navigateurs, mais qui fait d'autant plus sens pour Vivaldi qu'il s'agit d'un navigateur ultra personnalisable.... tout, ou presque, peut être configuré selon les desiderata de l'utilisateur. Une expérience qui peut désormais être partagée simplement d'un ordinateur à l'autre, grâce à Sync.Question confidentialité,, et que lui même ne peut pas les lire.Outre cette nouveauté majeure, Vivaldi 2.0 intègre désormais la possibilité de redimensionner les fenêtres des onglets juxtaposés. En effet, le navigateur permet d'. Il est dorénavant possible d'agencer son espace de travail comme bon nous semble.Enfin, Vivaldi 2.0 dispose également de thèmes dynamiques,