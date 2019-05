Une CB visant à plafonner vos émissions de CO2, le pari de Doconomy et MasterCard

Crédits : Doconomy

Plafonner ses émissions de CO2

Source : Doconomy

Compenser son empreinte carbone

Source : Doconomy

Les experts en climatologie s'accordent à dire qu'il nous reste 10 ans pour inverser la courbe duavant qu'elle ne devienne irréversible. Si les gouvernements ont toutes les peines du monde à se mettre au diapason de l'accord de Paris signé en 2016, certaines entreprises prennent le sujet à bras-le-corps.est de celles-ci, et souhaite changer en profondeur notre rapport à la consommation.». C'est partant de ce constat, émis par l'agence de protection environnementale suédoise, que Doconomy a eu l'idée de saÀ l'image d'autres banques mobiles telles que Revolut ou N26, Doconomy fonctionnera intégralement par l'intermédiaire d'une application permettant le pilotage de votre compte en banque. Mais à la différence de n'importe quel établissement, Doconomy vous permet desur vos émissions de carbone.Pour ce faire, la fintech utilise une méthode appelée, qui permet d'estimer la quantité de CO2 qui a été nécessaire d'émettre pour que vous puissiez repartir avec ce mauvais café griffé de votre prénom mal orthographié, de cette dernière chemise à la mode ou de cette console de jeu dernier cri.Ceci étant dit,. La limite de CO2 à ne pas dépasser est fixée par les clients et vise surtout à prendre conscience quePlus intéressant encore que de donner à voir la quantité de CO2 que nous rejetons en (sur)consommant, Doconomy vous propose deConstruction d'un parc éolien en Inde, reforestation, développement du transport urbain électrique et hybride dans les pays d'Asie... Doconomy liste les projets disponibles sur le site de l'agence des Nations Unies pour la compensation carbone . En partenariat avec certaines boutiques en ligne visant elles aussi à agir pour le climat, les clients recevront en cas d'achat sur celles-ci, dusous forme d'un crédit réutilisable dans des projets de compensation carbone. Les futurs clients de la néobanque pourront également choisir d'investir cet argent dans des fonds durables et responsables.