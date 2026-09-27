Le cœur de la technologie, protégé par un brevet français puis européen, repose sur l'agrégation automatique de ces espaces de stockage hétérogènes pour bâtir un système de sauvegarde distribué, sur un principe proche du RAID. Chaque donnée est chiffrée à la source (en AES, Curve25519 ou Salsa20 selon les besoins) avant d'être répliquée sur plusieurs supports. De son côté, Memento Cloud ne détient jamais les clés de déchiffrement. Nous obtenons alors une architecture Zero Trust, une infrastructure SaaS hébergée en France, et un gain annoncé de 68 % d'émissions de CO2 par rapport à une sauvegarde classique en datacenter.