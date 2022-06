Bitdefender n'attend pas les soldes pour brader les prix de son antivirus !

Pour 5 appareils de type ordinateur (macOS, Windows), tablette et smartphone (Android, iOS) simultanément, Bitdefender Total Security 2022 est la meilleure solution antivirus ! Pourquoi ? Tout simplement parce que de nombreux tests indépendants consacrent la propension de Total Security 2022 à dénicher les virus les plus coriaces et à les éliminer avec une facilité déconcertante ! Le tout donc, sur plusieurs de vos appareils en même temps, ce qui est vraiment rassurant, notamment sur vos smartphones.

Et pour ne pas perdre de temps, Total Security 2022 est également l'une des solutions les moins impactantes concernant les performances de vos appareils. En effet, la technologie Bitdefender Photon détecte votre activité et s'adapte avec notamment 3 modes (Film, Jeu, Travail) afin de ne pas vous ajouter de latence inutile. De plus, vous profitez d'une confidentialité accrue avec le VPN inclus (200Mo/jour/appareil, soit 1Go/jour au total) par Bitdefender. C'est vraiment pratique pour vous protéger des pirates du Web, ne pas subir de restriction liée à votre géolocalisation réelle ou encore accéder à vos catalogues favoris en streaming.