L'excellent antivirus Norton 360 Premium avec une note de 9/10 est en promo

La suite logicielle comprend également un gestionnaire de mots de passe. Cet outil bien pratique et sécurisé permet de générer des mots de passe forts pour ses différents comptes en ligne, mais aussi de les stocker et de les gérer. Vous n'avez plus besoin de connaître tous vos mots de passe pour vous connecter à vos services, le gestionnaire s'en charge pour vous. Un gestionnaire de mots de passe peut vraiment changer notre vie et faire gagner un précieux temps, surtout lorsque l'on a l'habitude d'utiliser plusieurs appareils distincts. Il constitue aussi un important gain de productivité pour les professionnels.

En bref, avec Norton 360 Premium, vous pouvez résilier tous vos autres abonnements puisqu'il sert à la fois de manière efficace d'antivirus, de VPN, de contrôle parental, de stockage cloud et de gestionnaire de mots de passe. Tout cela en un abonnement unique et en une plateforme polyvalente, pour contrôler et sécuriser son utilisation d'internet et celle des membres de sa famille en toute simplicité.