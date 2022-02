Antivirus : Bitdefender fait chuter les prix sur ses meilleures offres

Bitdefender est un antivirus qui a été reconnu comme étant le meilleur du moment, et pas seulement par Clubic. Selon des tests professionnels il a été qualifié comme étant l'antivirus ayant le moins d'impact sur les performances de votre ordinateur. Et comme étant celui qui détecte le plus de menaces sur votre machine.

Experts depuis plus de 20 ans en la matière, les développeurs de Bitdefender s'échinent à détecter les nouvelles menaces émergeantes sur le web afin de les contrer et de partager ces corrections via des mises à jour régulières de l'antivirus. En plus de ça, en cas de pépin le service client est disponible 24h/24 et 7j/7 afin de vous aider, quelle que soit l'étape où vous en êtes : installation, configuration, détection d'un virus, etc.

Donc n'hésitez pas à consulter le détail des trois offres sur la page de Bitdefender afin de découvrir celle qui pourrait vous satisfaire le plus. Sachant qu'en matière de protection de données, il faut savoir se donner les moyens.