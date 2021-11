Les offres Black Friday encore là chez Norton : optez pour la cybersécurité à petit prix !

Norton propose aujourd'hui plusieurs formules d'abonnement pour convenir à tous les utilisateurs, avec plus ou moins de services associés selon leurs besoins de sécurité.

La première offre Norton Antivirus Plus est résumée dans son nom. Pour un prix de 14,99€/mois, vous obtenez un antivirus performant et à l'oeuvre sur votre PC principal à la maison. Le logiciel scanne en permanence votre ordinateur pour détecter les menaces et les supprimer rapidement afin d'éviter un piratage ou un vol de données. Un gestionnaire de mots de passe est aussi inclus pour conserver tous vos identifiants de manière sécurisée.

Norton 360 Standard, à 29,99€/mois, ajoute également 10 Go de stockage dans le cloud, entièrement sécurisés pour y déposer vos fichiers les plus importants ainsi qu'un VPN qui anonymise vos connexions et vous permet de naviguer plus sereinement sur le web.

Norton 360 Deluxe, également à 29,99€/mois, permet quant à lui de sécuriser jusqu'à 5 appareils, comme vos smartphones, tablettes ou le PC de vos enfants. Il intègre en plus de tous les logiciels décrits plus haut un contrôle parental complet et intuitif pour protéger vos têtes blondes des images choquantes et des contenus inappropriés à leur jeune âge. 50 Go d'espace disque dans le nuage sont également accessibles avec cet abonnement qui constitue le meilleur rapport qualité/prix de Norton en ce jour de Cyber Monday.

Norton 360 Premium, enfin, est la formule la plus complète proposée par l'éditeur. Elle comprend 10 appareils protégés en temps réel et en simultané par les différentes applications du groupe ainsi que 75 Go d'espace cloud.