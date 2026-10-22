Le Redmi Note 17 mise sur une grande batterie et un écran de presque 7 pouces pour offrir un maximum de confort dans les usages du quotidien. En ce moment, la version 4 Go + 128 Go de ce smartphone est disponible pour 199 € sur Amazon.
Tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone surpuissant pour répondre à ses besoins quotidiens : parfois, une très bonne autonomie et un écran confortable suffisent pour satisfaire les usages. C’est exactement ce que propose Xiaomi avec son Redmi Note 17, disponible pour 199 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 253 €. C’est sa version dotée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage qui est concernée par cette offre.
Le Redmi Note 17 4 Go + 128 Go est à 199 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 253 €, ce qui représente 21 % de réduction.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 17 ?
- Pour sa batterie généreuse : sa capacité de 7 700 mAh lui permet, selon la marque, de dépasser deux jours d’utilisation modérée.
- Pour son grand écran : la dalle AMOLED Full HD+ de 6,99 pouces monte jusqu’à 120 Hz, ce qui contribue à une utilisation fluide et agréable.
- Pour son stockage extensible : les 128 Go peuvent être complétés par une carte microSD, à acheter séparément.
Un smartphone sous Android au format généreux
La dalle AMOLED de 6,99 pouces qui équipe le Xiaomi Redmi Note 17 permet de profiter de couleurs vives et d’un fort niveau de contraste. À cela s’ajoute un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, qui contribue, quant à lui, à la fluidité dans la navigation et les applications.
Le SoC Snapdragon 6s 4G Gen 2 qui équipe le smartphone est adapté aux usages courants, et l’interface HyperOS 3, qui repose sur Android, intègre Google Gemini. Côté photo, on trouve un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels, une proposition qui correspond au positionnement tarifaire du terminal.
Une grosse batterie, mais une configuration modeste
Le Xiaomi Redmi Note 17 mise donc sur une autonomie importante et un bon confort d’utilisation afin de séduire les personnes pour qui ces critères comptent beaucoup. En revanche, ses 4 Go de RAM peuvent limiter le multitâche, et sa connexion mobile reste cantonnée à la 4G.
✅ Les points forts
- Batterie de 7 700 mAh et charge jusqu’à 45 W.
- Écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz.
- Stockage extensible par microSD.
❌ Les limites
- Seulement 4 Go de mémoire vive.
- Pas de compatibilité 5G.
Le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 avec 128 Go de stockage est disponible à 199 € chez Amazon, avec la livraison offerte.
À moins de 200 €, le Xiaomi Redmi Note 17 se présente comme un choix intéressant pour les utilisateurs en quête d’un smartphone endurant et adapté aux usages classiques.
Par contre, les personnes qui cherchent avant tout un terminal pour jouer à des titres un peu gourmands pourraient s’avérer très vite déçues par les performances de ce modèle. Notez aussi que le chargeur n’est pas fourni.
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