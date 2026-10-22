La dalle AMOLED de 6,99 pouces qui équipe le Xiaomi Redmi Note 17 permet de profiter de couleurs vives et d’un fort niveau de contraste. À cela s’ajoute un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, qui contribue, quant à lui, à la fluidité dans la navigation et les applications.

Le SoC Snapdragon 6s 4G Gen 2 qui équipe le smartphone est adapté aux usages courants, et l’interface HyperOS 3, qui repose sur Android, intègre Google Gemini. Côté photo, on trouve un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels, une proposition qui correspond au positionnement tarifaire du terminal.