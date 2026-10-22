Pour utiliser le NiPoGi P2, il suffit d’y connecter au moins un écran, un clavier et une souris. Il fonctionne ensuite comme une tour classique. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 assurent les connexions sans fil au réseau et aux périphériques compatibles.

Quant à son SSD de 512 Go, il offre l’espace suffisant pour y installer des logiciels de bureautique et stocker de nombreux fichiers. Il est possible de remplacer le SSD par un modèle de plus grande capacité en cas de besoin. L’alimentation, le câble HDMI et le support VESA sont fournis.