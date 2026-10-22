Le NiPoGi P2 est un mini-ordinateur de bureau qui intègre une configuration bureautique associée à Windows 11 Pro préinstallé. Sur Amazon, son prix de référence de 499,99 € passe à 419,99 € grâce à l’association d’une remise immédiate et d’un coupon.
Pour travailler à domicile sans encombrer votre petit espace bureau, vous pouvez choisir de vous équiper d’un mini-PC. Le NiPoGi P2 n’a pas à rougir en matière de configuration bureautique : il embarque un processeur Intel Core 3 304, 12 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD NVMe de 512 Go. En ce moment, le NiPoGi P2 est proposé à 419,99 € sur Amazon : un tarif qui s’obtient en activant le coupon de réduction présent sur sa fiche produit.
Le NiPoGi P2 avec 12 Go de RAM et SSD de 512 Go revient à 419,99 € après activation du coupon sur Amazon.
Pourquoi choisir le mini-PC NiPoGi P2 ?
- Pour son encombrement réduit : le support VESA fourni permet même de fixer le boîtier derrière un écran compatible.
- Pour sa configuration bureautique : le Core 3 304 et les 12 Go de RAM conviennent à la bureautique, aux recherches sur Internet et aux visioconférences.
- Pour ses sorties vidéo : les connexions HDMI, DisplayPort et USB-C permettent de raccorder jusqu’à trois écrans 4K.
Un poste de travail compact doté d’une connectique complète
Pour utiliser le NiPoGi P2, il suffit d’y connecter au moins un écran, un clavier et une souris. Il fonctionne ensuite comme une tour classique. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 assurent les connexions sans fil au réseau et aux périphériques compatibles.
Quant à son SSD de 512 Go, il offre l’espace suffisant pour y installer des logiciels de bureautique et stocker de nombreux fichiers. Il est possible de remplacer le SSD par un modèle de plus grande capacité en cas de besoin. L’alimentation, le câble HDMI et le support VESA sont fournis.
Une machine réellement dédiée à la bureautique
Avec son processeur et ses 12 Go de RAM, le NiPoGi P2 est surtout adapté aux usages bureautiques classiques pour travailler, étudier et surfer sur Internet. Il ne s’agit pas d’un PC dédié aux jeux vidéo exigeants : sa puce graphique intégrée reste limitée. Par ailleurs, sa mémoire vive est soudée et non extensible.
✅ Les points forts
- Format compact et support VESA fourni.
- SSD NVMe de 512 Go remplaçable.
- Jusqu’à trois écrans 4K raccordés simultanément.
❌ Les limites
- Mémoire vive soudée et non extensible.
- Performances graphiques limitées pour les jeux exigeants.
À 419,99 €, ce mini-PC NiPoGi P2 peut rendre de fiers services aux télétravailleurs et aux étudiants.
Cet ordinateur compact NiPoGi P2 est adapté à des usages simples, et il peut facilement trouver sa place dans un petit espace de travail. Sa connectique complète est l’un de ses atouts.
En revanche, pour du multitâche intensif ou pour l’utilisation de logiciels puissants, cette configuration peut rapidement montrer ses limites.
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