Le million de crédits mensuel couvre, selon les estimations de 1min.AI, jusqu’à environ 805 000 mots générés, 161 images ou 12 vidéos, des volumes qui se partagent entre les usages. En pratique, le texte coûte peu et la vidéo beaucoup : un rédacteur ou un community manager tiendra son mois, un créateur de vidéos nettement moins. Les outils annexes vont du détourage d’image à la transcription audio, en passant par le dialogue avec un PDF pour en tirer un résumé. Une connexion quotidienne rapporte en plus 15 000 crédits gratuits, soit jusqu’à 450 000 par mois.

Dans notre test de 1min.AI, deux usages ressortent nettement : le secours quand votre IA habituelle est saturée ou en panne, et la comparaison rapide de plusieurs réponses. Le service convient donc aux freelances et aux petites équipes qui alternent entre les modèles pour des tâches ponctuelles. Il est moins adapté si vous attendez une mémoire entre les conversations ou une recherche web solide, deux points faibles relevés pendant l’essai. Pour des données clients ou soumises au RGPD, sa politique de conservation des données, jusqu’à un an, l’écarte aussi.