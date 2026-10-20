StackSocial affiche l’accès à vie au plan Pro de 1min.AI à 35,99 €, pour un million de crédits par mois à répartir entre GPT, Claude, Gemini et d’autres modèles. Notre test lui a attribué 7/10 : l’outil dépanne et compare bien, mais il ne remplace pas un abonnement natif.
1min.AI est un agrégateur : une seule interface donne accès à des modèles de texte d’OpenAI, d’Anthropic, de Google, de Mistral ou de Meta, ainsi qu’à des outils d’image, d’audio, de vidéo et de lecture de PDF. Plutôt qu’un abonnement mensuel, StackSocial propose son plan Pro à vie pour 35,99 €, contre un prix suggéré de 209 € affiché par le revendeur. Ce tarif est plus élevé que lors de précédentes promotions : nous avions relayé la même offre à moins de 22 € en juillet.
L’offre vise surtout les personnes qui passent d’une IA à l’autre pour écrire, résumer ou créer des visuels, sans avoir besoin des fonctions avancées de chaque service.
Le plan Pro de 1min.AI, avec un million de crédits par mois et un accès à vie, est affiché à 35,99 € au lieu de 209 € chez StackSocial.
Pourquoi choisir le 1min.AI Pro ?
- Un paiement unique : Les 35,99 € sont réglés une fois, sans renouvellement. Sur la plateforme, le même plan Pro est facturé 6,50 $ par mois en abonnement.
- Plusieurs modèles côte à côte : La fonction Multi AI Chat envoie une même question à plusieurs modèles à la fois. Vous comparez les réponses avant de retenir la plus juste.
- Un coût affiché avant chaque requête : 1min.AI estime le nombre de crédits consommés avant l’envoi. Vous voyez venir les tâches gourmandes, comme la vidéo, avant qu’elles ne vident le solde du mois.
Rédiger, résumer, créer : à quoi servent ces crédits
Le million de crédits mensuel couvre, selon les estimations de 1min.AI, jusqu’à environ 805 000 mots générés, 161 images ou 12 vidéos, des volumes qui se partagent entre les usages. En pratique, le texte coûte peu et la vidéo beaucoup : un rédacteur ou un community manager tiendra son mois, un créateur de vidéos nettement moins. Les outils annexes vont du détourage d’image à la transcription audio, en passant par le dialogue avec un PDF pour en tirer un résumé. Une connexion quotidienne rapporte en plus 15 000 crédits gratuits, soit jusqu’à 450 000 par mois.
Dans notre test de 1min.AI, deux usages ressortent nettement : le secours quand votre IA habituelle est saturée ou en panne, et la comparaison rapide de plusieurs réponses. Le service convient donc aux freelances et aux petites équipes qui alternent entre les modèles pour des tâches ponctuelles. Il est moins adapté si vous attendez une mémoire entre les conversations ou une recherche web solide, deux points faibles relevés pendant l’essai. Pour des données clients ou soumises au RGPD, sa politique de conservation des données, jusqu’à un an, l’écarte aussi.
Un agrégateur face aux abonnements ChatGPT et Claude
Un abonnement ChatGPT Plus coûte environ 23 € par mois et Claude Pro environ 21 € : 1min.AI revient moins cher dès le deuxième mois. Il n’offre pourtant ni les projets, ni les agents, ni la mémoire persistante de ces services, et les derniers modèles y arrivent avec du retard. Si vous cherchez avant tout un assistant principal, notre comparatif des meilleurs chatbots IA détaille ce que valent ChatGPT, Claude, Perplexity, Mistral et Gemini. 1min.AI se place à côté, comme un accès d’appoint à plusieurs d’entre eux.
✅ Les points forts
- Paiement unique de 35,99 €, sans renouvellement
- 1 000 000 de crédits par mois, plus 15 000 par connexion quotidienne
- Multi AI Chat pour comparer plusieurs modèles sur une même question
- Estimation du coût en crédits avant chaque requête
- Disponible sur le web, Windows, Mac, iOS et Android
❌ Les limites
- Derniers modèles intégrés avec du retard
- Aucune mémoire entre les conversations, recherche web limitée
- Interface cloisonnée, chaque outil dans son propre écran
- Déconseillé pour des données sensibles ou professionnelles
Le code 1min.AI Pro acheté chez StackSocial s’active dans les 30 jours ; tant qu’il n’est pas activé, il peut être retourné contre un avoir dans ce délai.
À 35,99 €, le plan Pro de 1min.AI à vie reste une dépense modeste face à un abonnement d’IA payé chaque mois. Il n’atteint pas les moins de 22 € observés cet été, et les 209 € affichés en référence sont un prix suggéré par le revendeur. Le calcul reste favorable si vous utilisez déjà plusieurs IA de façon occasionnelle.
Pour un usage d’appoint ou de comparaison, l’offre tient sa promesse, avec un volume de crédits suffisant pour du texte et des images. Si vous travaillez chaque jour avec un seul assistant, mieux vaut garder son abonnement natif, plus complet et mis à jour plus vite. Dans le doute, la version gratuite de 1min.AI permet de vérifier que l’interface vous convient avant de payer.
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