Se connecter à un Wi-Fi d’hôtel, de café, de coworking ou de transport augmente mécaniquement les risques pour vos données, qu’il s’agisse de vos mails, de vos comptes bancaires ou de vos outils de travail. Sans chiffrement, une partie de ces échanges circule en clair sur des infrastructures que vous ne contrôlez pas. Un VPN premium permet de chiffrer automatiquement ce trafic dès que vous l’activez, sans changer vos habitudes d’utilisation.

Avec cette offre à 1,59 euro par mois sur 2 ans (plus 2 mois offerts), CyberGhost supprime presque totalement la barrière du prix. Le coût mensuel est suffisamment bas pour que la question ne soit plus « est-ce que cela vaut le coup ? », mais plutôt « pourquoi s’en passer si l’on se connecte régulièrement sur des réseaux publics ? ».