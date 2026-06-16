CyberGhost propose en ce moment son abonnement 2 ans à 1,59 euro par mois, avec 2 mois supplémentaires offerts, soit une réduction de 87% par rapport au tarif standard. À ce niveau de prix, ce VPN premium bascule clairement dans la catégorie des abonnements « indispensables » pour celles et ceux qui se connectent souvent en dehors de chez eux.
Se connecter à un Wi-Fi d’hôtel, de café, de coworking ou de transport augmente mécaniquement les risques pour vos données, qu’il s’agisse de vos mails, de vos comptes bancaires ou de vos outils de travail. Sans chiffrement, une partie de ces échanges circule en clair sur des infrastructures que vous ne contrôlez pas. Un VPN premium permet de chiffrer automatiquement ce trafic dès que vous l’activez, sans changer vos habitudes d’utilisation.
Avec cette offre à 1,59 euro par mois sur 2 ans (plus 2 mois offerts), CyberGhost supprime presque totalement la barrière du prix. Le coût mensuel est suffisamment bas pour que la question ne soit plus « est-ce que cela vaut le coup ? », mais plutôt « pourquoi s’en passer si l’on se connecte régulièrement sur des réseaux publics ? ».
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Un VPN premium à son prix le plus bas : 1,59 €/mois sur 2 ans + 2 mois offerts, soit -87%.
- Une protection immédiate sur vos appareils principaux : PC, smartphone, tablette.
- Une solution simple à garder active dès que vous quittez votre réseau domestique.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
CyberGhost VPN, ça vaut quoi exactement ?
CyberGhost fait partie des VPN grand public bien installés, avec des applications disponibles sur les principaux systèmes d’exploitation : Windows, macOS, Android, iOS, et certains environnements TV ou routeurs. L’interface met l’accent sur la simplicité : choix d’un serveur ou d’un type d’usage, puis activation en un clic. Une fois la connexion établie, votre adresse IP est masquée et le trafic est chiffré, sans modifier vos habitudes de navigation sur le web ou dans vos applications.
Un abonnement permet de protéger plusieurs appareils en parallèle, ce qui convient aux profils qui utilisent au quotidien un ordinateur pour le travail, un smartphone pour la consultation rapide et éventuellement une tablette pour les usages plus confortables. Une fois la configuration effectuée, il n’est pas nécessaire de « gérer » le produit au quotidien : il s’agit d’un service qui fonctionne en arrière-plan, avec des mises à jour automatiques des applications.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Un VPN pensé pour un usage multi appareils au quotidien
Lorsqu’un VPN est facturé au plein tarif, beaucoup d’utilisateurs choisissent de ne le déployer que sur un seul appareil jugé « critique ». À 1,59 euro par mois, l’intérêt de CyberGhost est justement de pouvoir être installé sur l’ensemble des appareils utilisés en mobilité, sans devoir arbitrer. Vous pouvez par exemple l’activer en permanence sur votre ordinateur portable, puis l’utiliser également sur votre smartphone dès que vous passez sur un Wi-Fi public, sans vous demander si cela « mérite » d’utiliser le VPN.
Cette approche multi appareils réduit les angles morts dans votre protection. Un smartphone non couvert reste souvent le maillon faible, car c’est lui qui se connecte le plus souvent sur des réseaux inconnus au fil de la journée. En intégrant ce type d’appareil dans la protection globale incluse dans l’abonnement, vous homogénéisez votre niveau de sécurité sans complexifier votre quotidien.
Avec cette offre 2 ans à 1,59 euro par mois, 2 mois offerts et une réduction de 87%, CyberGhost fait partie des VPN premium dont le coût ne constitue plus un obstacle. Pour les personnes qui se connectent régulièrement à des réseaux publics, voyagent souvent ou travaillent fréquemment en mobilité, la combinaison d’un tarif très bas, d’applications simples à utiliser et d’une couverture multi appareils en fait une proposition particulièrement cohérente.
L’offre prend tout son sens si vous souhaitez sécuriser vos usages sur le long terme sans avoir à renégocier un abonnement tous les quelques mois. Avant de finaliser votre souscription, il reste néanmoins conseillé de vérifier les détails de durée, de renouvellement et le nombre d’appareils couverts sur la page de l’offre, afin de s’assurer qu’ils correspondent bien à vos besoins.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost reste un VPN grand public particulièrement bien calibré. Le service séduit par sa prise en main immédiate, son vaste réseau, ses bons résultats en streaming comme en P2P et un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif sur les offres longue durée. L’ensemble est solide, cohérent et agréable à utiliser au quotidien, avec en prime des efforts de transparence un peu mieux documentés qu’auparavant. Il garde toutefois quelques limites, entre un forfait mensuel peu attractif, des fonctions inégales selon les plateformes et une gestion des options avancées parfois moins intuitive qu’elle n’en a l’air.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher