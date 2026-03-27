Deux euros par mois ou quatre euros par mois : la différence semble anodine, mais dans le monde des VPN, chaque euro compte. CyberGhost et ExpressVPN représentent deux philosophies différentes face à la protection en ligne, et choisir entre eux n'est pas une question de budget, c'est une question d'usage. On vous explique tout.
Le marché des VPN est saturé de comparatifs techniques qui noient l'utilisateur dans des tableaux de protocoles et des benchmarks de vitesse. Mais la vraie question que la plupart des gens se posent, c'est plus simple : est-ce que le VPN le moins cher fait vraiment le même boulot que le plus cher ? Et si non, qu'est-ce que je rate concrètement en optant pour l'option économique ?
Aujourd'hui en promotion, CyberGhost affiche 2,09 € par mois sur 2 ans + 4 mois offerts, tandis qu'ExpressVPN Avancé tombe à 3,99 € par mois sur la même durée, également avec 4 mois offerts. Ces deux tarifs positionnent les deux acteurs dans des catégories distinctes, et le fossé entre eux mérite vraiment qu'on s'y arrête.
Sur le papier, que font les deux VPN ?
Les deux VPN partagent les fondamentaux indispensables : chiffrement AES-256 bits, politique no-logs auditée par des cabinets indépendants, Kill Switch, et applications disponibles sur toutes les plateformes principales. Difficile de les différencier à ce niveau : tous les deux sont sérieux, tous les deux protègent réellement votre connexion.
La différence se joue ailleurs sur des critères qui ne sautent pas aux yeux dans une fiche produit, mais qui font toute la différence dans l'usage réel.
Le vrai comparatif : ce qui change concrètement
|Critère
|CyberGhost
|ExpressVPN Avancé
|Vitesse
|Très bonne (144 Mb/s FR)
|Excellente (168 Mb/s FR)
|Nombre de serveurs
|12 000+ dans 100 pays
|3 000+ dans 105 pays
|Streaming
|✅ Serveurs dédiés par plateforme
|✅ Déblocage universel
|No-logs audité
|✅ Deloitte
|✅ KPMG
|Gestionnaire de mots de passe
|❌
|✅ Inclus
|Surveillance d'identité
|❌
|✅ Inclus
|eSIM voyage
|❌
|✅ 3 jours inclus
|Appareils simultanés
|7
|12
|Garantie remboursement
|45 jours
|30 jours
|Prix 2 ans + 4 mois
|2,09 €/mois
|3,99 €/mois
Vitesse et performance réseau
ExpressVPN utilise son protocole propriétaire Lightway, conçu pour minimiser la latence et maximiser les débits même sur des serveurs géographiquement éloignés. En test sur un serveur français (connexion de base à 181 Mb/s), ExpressVPN affiche 168 Mb/s en download contre 144 Mb/s pour CyberGhost, un écart de 15% sur serveur local, qui se creuse davantage sur des serveurs distants (117 Mb/s vs 102 Mb/s sur serveur américain).
Pour la grande majorité des usages du quotidien (navigation, streaming HD, visioconférence) les deux sont amplement suffisants. Mais pour le streaming 4K, le gaming en ligne sur des serveurs internationaux ou les téléchargements massifs, la marge d'ExpressVPN se fait sentir.
Streaming et déblocage de contenu
Les deux VPN débloquent Netflix, Disney+, Prime Video et les grandes plateformes de streaming sans difficulté notable. CyberGhost a même une approche particulièrement intelligente : ses 12 000+ serveurs sont classés par plateforme débloquée (Netflix US, Hulu, France TV, etc.), ce qui évite le tâtonnement habituel.
ExpressVPN, de son côté, permet un déblocage de manière plus transparente et universelle, sans avoir besoin de choisir un serveur spécifique. Les deux se valent largement sur ce terrain, c'est un match nul honnête.
A 3,99 €, la formule ExpressVPN Avancé va au-delà du simple VPN :
- ExpressVPN Keys : gestionnaire de mots de passe intégré, disponible sur tous vos appareils
- Protection avancée : anti-trackers, blocage de menaces et contrôle parental
- Surveillance d'identité : alertes automatiques si vos données personnelles apparaissent dans une fuite
- eSIM 3 jours : données mobiles illimitées dans 100+ pays, idéal pour les voyageurs
- 12 appareils simultanés : vs 10 pour la formule Basic
CyberGhost reste un VPN "pur" à un prix extrêmement compétitif, très bien exécuté, mais sans ces couches supplémentaires de cybersécurité.
Pour qui est fait chaque VPN ?
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost à 2,09 €/mois est le choix parfait si :
- Vous cherchez un VPN fiable et complet pour sécuriser votre connexion au quotidien, sans besoin de fonctionnalités de cybersécurité avancées
- Vous streamez Netflix, Disney+ ou des contenus géo-restreints et voulez la solution la plus simple et économique
- Vous voulez la garantie satisfait ou remboursé la plus longue du marché (45 jours)
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN Avancé à 3,99 €/mois s'impose si :
- Vous voulez un écosystème de cybersécurité complet (VPN + gestionnaire de mots de passe + surveillance d'identité) dans une seule souscription
- Vous recherchez les meilleures performances réseau absolues, notamment pour le streaming 4K ou le gaming en ligne
- Vous avez plusieurs appareils à protéger simultanément (jusqu'à 12 avec la formule Avancé)
Verdict : un VPN moins cher peut très bien faire le travail, mais pas pour tout le monde
La vraie réponse à la question "VPN pas cher vs VPN premium" n'est pas universelle.
CyberGhost à 2,09 €/mois est un excellent VPN, audité, no-logs, rapide, avec un réseau de serveurs colossal. Il n'est pas inférieur à ExpressVPN parce qu'il est moins cher : il est simplement différent dans ses ambitions.
ExpressVPN Avancé à 3,99 €/mois, lui, est un véritable couteau suisse de la cybersécurité personnelle, qui justifie son surcoût par des fonctionnalités qui vont bien au-delà du VPN classique.
Si vous avez déjà un gestionnaire de mots de passe et que vous cherchez simplement à protéger votre connexion, économisez 1,90 € par mois avec CyberGhost, vous ne remarquerez aucune différence au quotidien. Dans le cas contraire, les 2 euros supplémentaires d'ExpressVPN sont probablement l'un des meilleurs investissements de cybersécurité que vous puissiez faire.
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