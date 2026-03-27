Vitesse et performance réseau

ExpressVPN utilise son protocole propriétaire Lightway, conçu pour minimiser la latence et maximiser les débits même sur des serveurs géographiquement éloignés. En test sur un serveur français (connexion de base à 181 Mb/s), ExpressVPN affiche 168 Mb/s en download contre 144 Mb/s pour CyberGhost, un écart de 15% sur serveur local, qui se creuse davantage sur des serveurs distants (117 Mb/s vs 102 Mb/s sur serveur américain).

Pour la grande majorité des usages du quotidien (navigation, streaming HD, visioconférence) les deux sont amplement suffisants. Mais pour le streaming 4K, le gaming en ligne sur des serveurs internationaux ou les téléchargements massifs, la marge d'ExpressVPN se fait sentir.

Streaming et déblocage de contenu

Les deux VPN débloquent Netflix, Disney+, Prime Video et les grandes plateformes de streaming sans difficulté notable. CyberGhost a même une approche particulièrement intelligente : ses 12 000+ serveurs sont classés par plateforme débloquée (Netflix US, Hulu, France TV, etc.), ce qui évite le tâtonnement habituel.

ExpressVPN, de son côté, permet un déblocage de manière plus transparente et universelle, sans avoir besoin de choisir un serveur spécifique. Les deux se valent largement sur ce terrain, c'est un match nul honnête.

A 3,99 €, la formule ExpressVPN Avancé va au-delà du simple VPN :

ExpressVPN Keys : gestionnaire de mots de passe intégré, disponible sur tous vos appareils

: gestionnaire de mots de passe intégré, disponible sur tous vos appareils Protection avancée : anti-trackers, blocage de menaces et contrôle parental

: anti-trackers, blocage de menaces et contrôle parental Surveillance d'identité : alertes automatiques si vos données personnelles apparaissent dans une fuite

: alertes automatiques si vos données personnelles apparaissent dans une fuite eSIM 3 jours : données mobiles illimitées dans 100+ pays, idéal pour les voyageurs

: données mobiles illimitées dans 100+ pays, idéal pour les voyageurs 12 appareils simultanés : vs 10 pour la formule Basic

CyberGhost reste un VPN "pur" à un prix extrêmement compétitif, très bien exécuté, mais sans ces couches supplémentaires de cybersécurité.