Payer un antivirus d'un côté, un VPN de l'autre et un outil d'optimisation PC en plus : la facture s'accumule vite. Avec –60% la première année sur Avast Ultimate, c'est exactement ce scénario que la suite tout-en-un d'Avast permet d'éviter, en regroupant antivirus primé, VPN illimité, nettoyage, anti-traçage et gestionnaire de mots de passe dans un seul abonnement.
La sécurité numérique est devenue un empilement de besoins distincts : se protéger des virus et ransomwares, chiffrer sa connexion sur les Wi-Fi publics, effacer ses traces de navigation, gérer ses mots de passe et maintenir un PC qui ne ralentit pas sous le poids des fichiers temporaires. Résultat : beaucoup d'utilisateurs jonglent avec deux ou trois abonnements différents, souvent mal optimisés, parfois redondants.
Avast Ultimate répond précisément à ce problème en centralisant l'ensemble de ces fonctions dans une seule suite, et la promotion actuelle de –60% la première année rend l'équation encore plus intéressante.
La solution Avast Ultimate en 3 points :
- Antivirus + VPN illimité + optimisation PC en un seul abonnement : Avast Ultimate remplace jusqu'à 3 abonnements séparés pour une fraction du prix combiné, avec une interface unique pour tout gérer.
- –60% la première année sur une suite reconnue : le moteur de détection Avast figure régulièrement parmi les meilleures solutions grand public, et la remise actuelle le rend accessible bien en dessous du tarif des antivirus premium classiques.
- Compatible PC, Mac, Android et iOS, jusqu'à 10 appareils simultanément : toute la famille et tous les équipements du foyer sont couverts avec une seule licence, antivirus comme VPN.
Pourquoi s'intéresser à Avast Ultimate à –60% ?
Une suite tout-en-un qui remplace plusieurs abonnements séparés : antivirus, VPN SecureLine illimité, outil de nettoyage/optimisation, anti-traçage web et gestionnaire de mots de passe, le tout dans un seul abonnement géré depuis une interface unique.
Avec la réduction de –60% la première année, soit une réduction très significative sur le tarif public d'Avast Ultimate pour 1 appareil ou jusqu'à 10 appareils (PC, Mac, Android, iOS), idéale pour sécuriser l'ensemble des équipements d'un foyer.
Un moteur de détection reconnu et primé : Avast Ultimate repose sur le moteur d'Avast Premium Security, régulièrement classé parmi les meilleures solutions grand public en termes de détection des menaces, avec une protection en temps réel contre virus, malwares, ransomwares, phishing et intrusions réseau.
Une solution unique avec un antivirus, un VPN et une solution de nettoyage
L'antivirus Avast Premium Security est le socle de la suite. Il protège en temps réel contre les virus classiques, les ransomwares qui chiffrent les fichiers contre rançon, les tentatives de phishing sur les sites bancaires et les intrusions réseau. La détection est renforcée par un assistant basé sur l'IA qui analyse les comportements suspects et bloque les menaces inconnues, même celles qui ne figurent pas encore dans les bases de données virales.
Le VPN SecureLine, inclus sans limitation de bande passante, prend tout son sens dès que la connexion sort du réseau domestique : Wi-Fi d'un hôtel, hotspot d'un café, réseau d'entreprise partagé. Il chiffre le trafic, masque l'adresse IP réelle et empêche l'interception des données, ce qui est particulièrement pertinent pour les achats en ligne, les connexions bancaires ou le télétravail depuis un réseau public.
Avast Cleanup Premium est souvent le composant sous-estimé de la suite, mais il représente une valeur réelle pour ceux qui utilisent leur PC ou Mac depuis plusieurs années : suppression des fichiers temporaires, nettoyage du registre, gestion des programmes qui se lancent au démarrage et libération d'espace disque. Pour un ordinateur qui ralentit progressivement sans raison apparente, c'est souvent l'intervention la plus visible en termes de résultat immédiat.
Que pense-t-on de cette solution Avast Ultimate ?
Avec –60% la première année, Avast Ultimate devient une des suites de sécurité les plus cohérentes en rapport prix/fonctionnalités du moment. En centralisant antivirus primé, VPN illimité, nettoyage PC, anti-traçage et gestion des mots de passe dans un seul abonnement, elle élimine le besoin de jongler avec plusieurs services et simplifie radicalement la gestion de la sécurité numérique au quotidien. Pour toute personne qui utilise déjà un ou deux outils de sécurité séparément, l'équation financière pendant cette promo est difficile à ignorer.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète