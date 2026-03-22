L'antivirus Avast Premium Security est le socle de la suite. Il protège en temps réel contre les virus classiques, les ransomwares qui chiffrent les fichiers contre rançon, les tentatives de phishing sur les sites bancaires et les intrusions réseau. La détection est renforcée par un assistant basé sur l'IA qui analyse les comportements suspects et bloque les menaces inconnues, même celles qui ne figurent pas encore dans les bases de données virales.

Le VPN SecureLine, inclus sans limitation de bande passante, prend tout son sens dès que la connexion sort du réseau domestique : Wi-Fi d'un hôtel, hotspot d'un café, réseau d'entreprise partagé. Il chiffre le trafic, masque l'adresse IP réelle et empêche l'interception des données, ce qui est particulièrement pertinent pour les achats en ligne, les connexions bancaires ou le télétravail depuis un réseau public.

Avast Cleanup Premium est souvent le composant sous-estimé de la suite, mais il représente une valeur réelle pour ceux qui utilisent leur PC ou Mac depuis plusieurs années : suppression des fichiers temporaires, nettoyage du registre, gestion des programmes qui se lancent au démarrage et libération d'espace disque. Pour un ordinateur qui ralentit progressivement sans raison apparente, c'est souvent l'intervention la plus visible en termes de résultat immédiat.