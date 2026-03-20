Les pirates en ligne redoublent d’ingéniosité pour essayer de tromper votre vigilance. Alors, avec quelques bons réflexes et une suite de cybersécurité digne de ce nom, découvrez quels atouts sont disponibles pour vous en prémunir.
Du côté de Surfshark, c’est sa suite de cybersécurité Surfshark One qui est la plus complète pour vous accompagner, au quotidien, face à ce type de menace.
Pour en profiter au meilleur prix, un abonnement de 2 ans est disponible, et vous permet de bénéficier d’une réduction de -86 % par rapport au prix de la souscription au mois.
Surfshark One, pour 2 ans + 3 mois, est ainsi proposé à seulement 2,08 €/mois pendant 27 mois.
Bonne nouvelle, avec les abonnements de longue durée proposés chez Surfshark, vous recevez, en prime, une carte cadeau Calm Premium pour 3 mois, 6 mois, 1 an, voire un abonnement à vie.
Vous recevrez votre carte cadeau surprise 31 jours après votre souscription chez Surfshark ; il convient donc de ne pas résilier votre abonnement en utilisant la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. De plus, cette carte cadeau ne se cumule pas avec un abonnement déjà actif chez Calm.
Notez que la TVA peut s’appliquer avec votre souscription à Surfshark One. Le service client de Surfshark reste disponible pour vous répondre par chat et mail, 24/7.
Les points forts de Surfshark One :
- Jusqu’à 10 appareils simultanément connectés
- Alternative ID inclus
- Protection renforcée contre les emails frauduleux
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Votre adresse mail est précieuse, préservez-la
Trop souvent, il peut être tentant, pour céder à ce qui semble être une belle offre, de s’engager vers un achat. Or, la première étape, pour cela, est de vous créer un compte sur le site Web concerné.
Dans tous les cas, exposer ainsi votre adresse mail est préjudiciable. Des services peu scrupuleux peuvent revendre vos données, dont votre mail, à des tiers, dont des annonceurs. Ces informations peuvent également se retrouver entre les mains de personnes malveillantes.
Ces dernières vont pouvoir ainsi vous cibler avec des spams. Qui plus est, grâce notamment à l’emploi de l’intelligence artificielle (IA), les mails ne sont plus de pales imitations de grandes marques. Logos plus vrais que nature, en haute définition, texte cohérent sans faute d’orthographe, offre parfois vraisemblable, mieux vaut se méfier doublement.
Le premier bon réflexe face à ce type de mail est de prendre le temps de la réflexion. Si un courriel vous annonce un rattrapage fiscal, rendez-vous directement sur votre compte impots.gouv, ne cliquez pas sur le lien inclus dans le mail.
Les pirates en ligne utilisent la méthode redoutable de l’attaque par ingénierie sociale. Cela implique que les mails de fraude et autres tentatives d’hameçonnage ne contiennent pas tant des logiciels particulièrement malveillants.
Les hackers tablent sur votre stress, la potentielle faiblesse qui vous ferait cliquer sur le mauvais lien, pour mieux vous infecter ensuite, voire extorquer vos données les plus sensibles.
Surfshark One est une suite 4-en-1 avec votre cybersécurité comme priorité
Pour riposter, au-delà de ces bons réflexes de précaution, la suite de cybersécurité Surfshark One est un allié de choix.
De fait, dans son module Antivirus, Surfshark One emploie une intelligence artificielle pour dénicher de potentiels mails frauduleux et vous en prémunir.
Là où Surfshark One fait également une différence appréciable, c’est avec sa fonctionnalité Alternative ID. Pour éviter de renseigner votre adresse mail principale ou de gérer diverses adresses tierces, Surfshark vous propose de générer des alias.
Grâce à ces derniers, Surfshark invente pour vous les essentiels que sont un nom, un prénom, et un courriel de substitution. Cette adresse est en fait reliée à votre véritable mail, ce qui vous permet, par exemple, de recevoir les communications de tel site marchand.
En revanche, en cas, notamment, de fuite de cette adresse jetable, personne ne pourra remonter jusqu’à votre véritable mail.
Bonne nouvelle, vous pouvez également compter, dans votre Surfshark One, sur Alert. Ce module veille en temps réel pour vous informer le plus rapidement possible concernant une fuite de l’une de vos données personnelles, allant de votre adresse mail, à votre pièce d’identité, en passant par votre carte bancaire.
Enfin, pour masquer vos données en ligne et renforcer votre cyberconfidentialité, plus de 4500 serveurs de Surfshark VPN sont à votre main dans Surfshark One. Pour en apprendre davantage sur cette suite de cybersécurité, vous pouvez dès à présent consulter l’avis indépendant de la réduction de Clubic.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, particulièrement intéressant pour les foyers bien équipés et celles et ceux qui multiplient les appareils connectés. Connexions simultanées illimitées, réseau Nexus et nouvelles options Multi IP et IP rotative revue. Le fournisseur a aussi renforcé son socle technique avec le déploiement de serveurs 100 Gb/s, le lancement de ses propres serveurs DNS, un bloqueur de contenus web et un vérificateur de mails suspects, tout en continuant à s’appuyer sur une infrastructure intégralement en RAM et une politique no log auditée. L’ensemble conserve de bons débits, un positionnement tarifaire agressif sur la longue durée et une palette de protections qui en font l’un des VPN grand public les plus polyvalents de ce comparatif.
- Vitesses globalement au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d’appareils protégés
- Réseau Nexus et fonctions avancées (MultiHop, IP rotative, Multi IP)
- Serveurs 100 Gb/s et DNS maison pour une meilleure capacité réseau
- Outils de confidentialité supplémentaires (Alternative ID, bloqueur de contenus web, vérification de mails suspects)
- Renouvellements plus chers que les prix d’appel
- Extensions de navigateur moins complètes que les applications natives