Du côté de Surfshark, c’est sa suite de cybersécurité Surfshark One qui est la plus complète pour vous accompagner, au quotidien, face à ce type de menace.

Pour en profiter au meilleur prix, un abonnement de 2 ans est disponible, et vous permet de bénéficier d’une réduction de -86 % par rapport au prix de la souscription au mois.

Surfshark One, pour 2 ans + 3 mois, est ainsi proposé à seulement 2,08 €/mois pendant 27 mois.

Bonne nouvelle, avec les abonnements de longue durée proposés chez Surfshark, vous recevez, en prime, une carte cadeau Calm Premium pour 3 mois, 6 mois, 1 an, voire un abonnement à vie.

Vous recevrez votre carte cadeau surprise 31 jours après votre souscription chez Surfshark ; il convient donc de ne pas résilier votre abonnement en utilisant la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. De plus, cette carte cadeau ne se cumule pas avec un abonnement déjà actif chez Calm.

Notez que la TVA peut s’appliquer avec votre souscription à Surfshark One. Le service client de Surfshark reste disponible pour vous répondre par chat et mail, 24/7.