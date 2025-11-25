La Body Scan ne se limite pas à afficher un poids : grâce aux 8 électrodes intégrées dans la poignée et la base, il examine votre composition corporelle de façon segmentée pour obtenir une vision claire de vos forces et de vos axes de progression. Masse grasse, masse musculaire, eau corporelle, graisse viscérale, métabolisme de base : chaque paramètre est évalué avec précision. Le véritable atout réside dans l’analyse par zones, qui permet de cibler le travail musculaire ou la perte de gras de manière beaucoup plus stratégique.

Elle permet notamment d’analyser séparément les pourcentages de muscle et de graisse sur cinq zones, les jambes, les bras et le tronc, afin de mieux suivre l’évolution musculaire et graisseuse dans le temps.

Autre point fort, l’intégration d’un ECG à 6 dérivations, capable de détecter la fibrillation auriculaire. C’est une exclusivité pour une station de santé domestique et un atout majeur pour ceux qui souhaitent surveiller leur système cardiovasculaire. Le score de santé nerveuse, également inédit, aide quant à lui à mieux comprendre sa capacité de récupération et ses niveaux de stress.

L’ensemble fonctionne avec une interface lisible, une synchronisation automatique en Wi-Fi et une expérience fluide pour les familles, car jusqu’à huit utilisateurs peuvent être reconnus sans effort. La Body Scan devient ainsi un outil central pour suivre son poids, sa forme physique, sa vitalité et sa santé cardiaque.