Avec sa mesure de la composition corporelle par segmentation, la Body Scan offre une analyse ultra-précise du corps, en fournissant plus de 40 indicateurs de santé essentiels. Elle permet notamment de suivre séparément les pourcentages de muscle et de graisse sur cinq zones, jambes, bras et tronc, afin de mieux cibler les évolutions musculaires et graisseuses au fil du temps.

Bien plus qu’une simple balance connectée, il s’agit d’une véritable station de santé, capable de réaliser une analyse complète du corps, notamment grâce à la présence d’un électrocardiogramme à 6 dérivations (ECG). Cette technologie fournit une représentation graphique de l’activité électrique du cœur, permettant de repérer les premiers signes de fibrillation auriculaire, un trouble potentiellement grave s’il passe inaperçu. Pour le Black Friday, elle profite d’une remise de 80 €, passant de 399,9 € à 319,95 €.