Le spécialiste français de la santé connectée baisse ses prix pour le Black Friday 2025 : Body Scan, ScanWatch 2, BeamO et ScanWatch Nova sont en promotion ! Alors, que vous souhaitiez suivre vos constantes, mieux comprendre votre corps ou simplement adopter des habitudes saines, c’est une occasion à ne pas manquer.
Le froid s’installe doucement, tout comme les envies de cocooning… cela ne veut pas dire qu’il faut complètement se relâcher. Pour celles et ceux qui souhaitent garder un œil sur leur santé, ou offrir un compagnon bien-être à leurs proches, Withings propose de belles réductions pendant le Black Friday
Withings : bien-être et prix doux pendant le Black Friday
La marque française propose des outils fiables, élégants et faciles à utiliser, une rareté sur ce segment qui explique ce succès.
Des remises exclusives sur les stars du catalogue :
Parmi les offres disponibles, ces trois produits emblématiques de la marque ont retenu notre attention :
- Body Scan : la station connectée la plus complète passe à 319,95 € au lieu de 399,95 €, soit 80 € d’économie.
- ScanWatch 2 : la montre connectée qui surveille votre santé jour et nuit s’affiche à 279,95 € au lieu de 349,95 €, soit 70 € de remise.
- BeamO : ce tout nouveau MultiScan (4-en-1) bénéficie pour la première fois en Europe d’une réduction à 195,95 €, soit 50 € d’économie.
D’autres offres à ne pas manquer :
Sachez que les ristournes de n’arrêtent pas là ! L’élégante ScanWatch Nova, avec son design inspiré des montres de plongée, bénéficie d’une remise de 90 €, tandis que la ScanWatch Light, version plus accessible, mais extrêmement performante, profite, elle, d’une remise de 50 €.
- ScanWatch Nova à 509,95 € au lieu de 599,95€ (-90 €)
- ScanWatch Nova Brilliant Edition à 509,95 € au lieu de 599,95€ (-90 €)
- ScanWatch Light à 249,95 € (-50€)
Body Scan : une station de santé complète à domicile
Avec sa mesure de la composition corporelle par segmentation, la Body Scan offre une analyse ultra-précise du corps, en fournissant plus de 40 indicateurs de santé essentiels. Elle permet notamment de suivre séparément les pourcentages de muscle et de graisse sur cinq zones, jambes, bras et tronc, afin de mieux cibler les évolutions musculaires et graisseuses au fil du temps.
Bien plus qu’une simple balance connectée, il s’agit d’une véritable station de santé, capable de réaliser une analyse complète du corps, notamment grâce à la présence d’un électrocardiogramme à 6 dérivations (ECG). Cette technologie fournit une représentation graphique de l’activité électrique du cœur, permettant de repérer les premiers signes de fibrillation auriculaire, un trouble potentiellement grave s’il passe inaperçu. Pour le Black Friday, elle profite d’une remise de 80 €, passant de 399,9 € à 319,95 €.
En analysant la vitesse des ondes produites par le cœur, la Body Scan estime également l’âge vasculaire afin de déterminer si la personne est sujette à des maladies cardiovasculaires. Elle évalue aussi la santé nerveuse en stimulant les glandes sudoripares au niveau des pieds, ce qui aide à détecter les signes de neuropathie périphérique autonome.
Et puis, elle réalise des mesures extrêmement précises de la composition corporelle, pour chaque partie du corps. Sans oublier non plus la présence de modes adaptés pour les athlètes, les femmes enceintes ou les bébés. Enfin, elle peut être utilisée par huit personnes différentes.
ScanWatch 2 : un coach bien-être au poignet
Quand on recherche une montre connectée à la fois performante, élégante et réellement orientée santé, la ScanWatch 2 s’impose comme une référence. À 279,95€ au lieu de 349,95€ pour le Black Friday, cette montre a de quoi séduire.
Une montre hybride au design intemporel, équipée de capteurs de pointe et d’un nouvel algorithme pensé pour un suivi santé encore plus fiable.
Proposée en deux tailles (38 ou 42 mm), elle séduit d’emblée par son design et ses matériaux haut de gamme, avec un boîtier en acier inoxydable et un verre saphir résistant aux rayures. Mais ce qui la distingue vraiment, c’est son format hybride, qui combine aiguilles analogiques traditionnelles, écran OLED et capteurs de dernière génération.
Ainsi, bien qu’elle conserve l’allure d’une montre traditionnelle, la ScanWatch 2 se révèle être un véritable concentré de technologies. Elle peut réaliser un ECG pour détecter d’éventuels signes d’arythmie1 directement depuis le poignet. Son module TempTech24/7, une technologie exclusive, associe les données du capteur thermique, de la fréquence cardiaque et de l’accéléromètre pour repérer les premiers signes de déséquilibre et alerter l’utilisateur avant que les symptômes ne deviennent visibles.
L’analyse des cycles de sommeil et de l’activité quotidienne permet d’optimiser la récupération et d’adapter les efforts en fonction de son énergie. Parallèlement, le suivi SpO2 offre une lecture précise du taux d’oxygène dans le sang, ce qui apporte une vision claire de sa santé respiratoire.
La ScanWatch 2 se montre également très pratique au quotidien : notifications, autonomie jusqu’à 35 jours. Enfin, elle est compatible avec iOS et Android et synchronise toutes les données sur l’application Withings.
BeamO : le compagnon santé 4-en-1
Le BeamO est un dispositif MultiScan combinant quatre fonctions médicales dans un format compact : thermomètre sans contact, électrocardiogramme (ECG), oxymètre de pouls (SpO₂) et stéthoscope numérique. À l'occasion du Black Friday, il s'affiche à 199,95€ au lieu de 249,95€, soit une belle remise de 50€.
Un bilan de santé quotidien
En quelques minutes vous pouvez contrôler votre température, la santé cardiovasculaire ainsi que le système respiratoire :
- Thermomètre sans contact : il mesure la température au niveau de l’artère temporale, la zone la plus chaude du front, afin de fournir des relevés précis ;
- ECG : il enregistre l’activité électrique du cœur et peut détecter des anomalies comme la fibrillation auriculaire ;
- Oxymètre de pouls (SpO₂) : le BeamO contrôle la saturation en oxygène du sang ainsi que la fréquence cardiaque, des données utiles pour les sportifs et la surveillance médicale, en des personnes souffrant de problèmes respiratoires ;
- Stéthoscope numérique : il enregistre les sons cardiaques et pulmonaires à différents points du thorax. Des données qui peuvent alors être partagées avec un professionnel de santé.
1canWatch 2 est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Withings, destiné à aider au diagnostic de la fibrillation auriculaire via pléthysmographe et ECG. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé portant le marquage CE conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation. Si vous avez des doutes concernant vos résultats, consultez votre médecin.