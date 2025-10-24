RED frappe fort avec un forfait 120 Go en 5G à seulement 8,99 €/mois, sans engagement et avec appels, SMS et MMS illimités. Ce tarif ultra-compétitif vous permet de profiter d’une connexion rapide partout en France, avec 30 Go utilisables en Europe et DOM. Une offre flexible, sans condition de durée, à saisir sans attendre !
Un forfait mobile 5G taillé pour la liberté
À l’heure où les forfaits 5G explosent sur le marché, RED by SFR s’impose avec une formule imbattable : 120 Go d’internet en 5G à moins de 9 €. Sans engagement, le forfait offre la liberté de changer d’avis à tout moment, tout en profitant du réseau SFR couvrant 99 % de la population française.
Depuis l’UE et les DOM, vous bénéficiez aussi de 30 Go de data et des appels/SMS illimités, idéal pour voyager sans stress.
Trois bonnes raisons de choisir RED by SFR 120 Go 5G
- ⚡ Un prix canon : seulement 8,99 €/mois, sans condition de durée ni engagement
- 📶 La puissance du réseau SFR avec la 5G incluse et une couverture 4G/4G+ quasi nationale
- 🌍 30 Go de data en UE/DOM pour rester connecté en voyage sans frais supplémentaires
Détail de l’offre RED by SFR 120 Go 5G
Le forfait inclut 120 Go d’internet en très haut débit (5G*, 4G, 3G). Une fois le volume atteint, une recharge de 50 Go est disponible à 10 €, une seule fois, avant le blocage de la data. Vous bénéficiez aussi de l’usage modem, idéal pour partager votre connexion sur tablette ou PC.
Les appels et SMS/MMS illimités sont valables vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Depuis l’étranger, le forfait comprend 30 Go en UE/DOM pour naviguer et communiquer comme en France. Et pour les plus connectés, une option +5 €/mois permet d’étendre l’usage data vers les USA, Canada, Suisse et Andorre.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Une opportunité à saisir sans attendre
Comparé aux forfaits 5G concurrents souvent proposés autour de 15 à 20 €/mois, le forfait RED by SFR 120 Go à 8,99 € représente près de 50 % d’économie.
Aucune durée minimale d’engagement, pas de hausse de prix après quelques mois : le tarif reste fixe. C’est une occasion rare pour profiter de la 5G à petit prix sur un réseau fiable et rapide.
✅ Notre avis sur le forfait RED by SFR 120 Go 5G
Ce forfait est un excellent compromis entre prix, puissance et flexibilité. La 5G incluse, les 120 Go généreux et l’absence d’engagement en font une offre quasi imbattable sur le marché actuel. Idéal pour les gros consommateurs de data et les voyageurs réguliers.
Alternative petit budget
RED propose aussi un forfait 10 Go en 4G à 5,99 €/mois, parfait pour les utilisateurs occasionnels. Il inclut 10 Go de data en France et 10 Go en UE/DOM, toujours sans engagement.