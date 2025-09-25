En 2025, virus, ransomwares et tentatives de phishing se multiplient à un rythme effréné. Même les utilisateurs prudents ne sont pas totalement à l’abri. Si les antivirus gratuits assurent une défense minimale, ils restent insuffisants face aux menaces actuelles. C’est là que des solutions complètes comme Bitdefender Total Security prennent tout leur sens.
L’éditeur propose en ce moment une promotion remarquable : 39,99 € pour un an de protection sur 5 appareils, contre 94,99 € habituellement, soit une économie de 58 %.
Pourquoi privilégier un antivirus complet plutôt qu’une version gratuite ?
Les solutions gratuites détectent souvent les malwares classiques, mais elles manquent de fonctionnalités essentielles :
- Protection contre les ransomwares : Bitdefender bloque les logiciels malveillants qui tentent de chiffrer vos fichiers.
- Pare-feu intelligent : surveille les connexions entrantes et sortantes pour éviter les intrusions.
- Protection bancaire sécurisée : crée un environnement isolé pour vos achats et transactions en ligne.
- Contrôle parental et optimisation système : utiles pour les familles et pour préserver les performances de vos appareils.
Un antivirus payant, c’est donc moins de failles et surtout une protection active et complète.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender Total Security : 5 appareils protégés, tous systèmes confondus
Noté 9,5/10 lors de son test sur Clubic, Bitdefender s'impose comme le meilleur antivirus en 2025. Avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir jusqu’à 5 appareils : PC, Mac, smartphones Android ou iOS.
C’est une solution pratique pour protéger à la fois votre ordinateur personnel, votre téléphone et ceux des membres de votre foyer. Bitdefender est reconnu pour sa légèreté : il fonctionne en arrière-plan sans ralentir vos usages quotidiens.
Bitdefender Total Security est en promo à 39,99 € au lieu de 94,99 € pour 1 an et 5 appareils. L'antivirus protège vos données contre les virus, ransomwares, phishing et intrusions réseau, tout en offrant un pare-feu intelligent et une navigation bancaire sécurisée. Multi-appareils (Windows, macOS, Android, iOS), il s’installe partout sans ralentir vos performances. Face aux antivirus gratuits limités, c’est une solution premium fiable, économique et indispensable pour une rentrée 2025 sans stress pour toute votre famille.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.