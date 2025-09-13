Les antivirus gratuits, tels que Bitdefender Antivirus Free ou Microsoft Defender, offrent une protection de base contre les malwares. Cependant, ils ne disposent pas toujours des fonctionnalités avancées nécessaires pour contrer les menaces sophistiquées actuelles.

Récompensé du titre de meilleur antivirus 2025, Bitdefender Total Security intègre des outils tels que :

Pare-feu intelligent : surveille et contrôle les connexions réseau pour prévenir les intrusions.

: surveille et contrôle les connexions réseau pour prévenir les intrusions. Protection contre les ransomwares : bloque les tentatives de chiffrement malveillant de vos fichiers.

: bloque les tentatives de chiffrement malveillant de vos fichiers. Protection bancaire : sécurise vos transactions en ligne.

: sécurise vos transactions en ligne. VPN intégré : offre une navigation anonyme avec 200 Mo de trafic par jour et par appareil.

Les utilisateurs d'antivirus gratuits peuvent être confrontés à une perte de performances sur leur machine, surtout lorsqu’ils effectuent plusieurs tâches à la fois. Les antivirus payants, comme Bitdefender Total Security, sont conçus pour être légers tout en offrant une protection de haut niveau. Grâce à son moteur de détection basé sur l'IA et à ses mises à jour régulières, Bitdefender maintient une performance élevée sans ralentir vos appareils, même lorsque plusieurs scans sont effectués en parallèle.

Alors que les solutions gratuites offrent peu ou pas de support, un antivirus payant comme Bitdefender inclut un support client 24/7 et des mises à jour automatiques pour contrer les nouvelles menaces. Ce niveau de service est essentiel pour ceux qui recherchent une protection continue et fiable.