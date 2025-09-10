Ne vous méprenez pas : même un Mac n’est aujourd’hui plus à l’abri des cybermenaces. À la rentrée, avec le télétravail, les cours à distance et nos multiples appareils en réseau, sécuriser sa machine devient vital. Voici pourquoi Intego représente une réponse pertinente.

Viewstock24 / Shutterstock

Intego, fort de plus de 25 ans d’expertise exclusivement dédiée aux Macs, propose une offre exceptionnelle : 19,99 € la première année au lieu de 49,99 €, soit environ 1,67 € par mois

Pourquoi Intego constitue une option judicieuse pour les utilisateurs Apple

Noté 9,1/10 dans son test sur Clubic, Intego s'avère une option intéressante pour les 3 raisons :

  • Expertise macOS au cœur de sa conception : seuls quelques logiciels sont vraiment pensés pour Mac ; Intego est de ceux-là, avec une interface fluide, intégrée à l’environnement Apple, sans ralentir votre machine.
  • Protection double couche : l’antivirus VirusBarrier détecte les logiciels nocifs en temps réel (malwares, rançongiciels, phishing), tandis que le pare-feu NetBarrier ajuste ses défenses selon le réseau utilisé (domicile, bureaux, Wi-Fi public).
  • Performance et accessibilité : les analyses sont rapides, transparentes, et ne compromettent pas les performances même sur les Mac plus anciens, avec une interface pensée pour tous, y compris les moins technophiles.
© Intego
Intego Mac Premium Bundle (Virus Barrier) X9
  • moodVersion gratuite limitée
  • devices1 à 5 appareils
  • phishingAnti-phishing inclus
  • local_atmAnti-ransomware inclus
  • groupsContrôle parental inclus
9.1 / 10
9.1 /10
Dans quels contextes cette suite premium vous protège vraiment

Choisir un bon antivirus comme Intego peut s'avérer judicieux pour votre MacBook dans ces cas d'utilisation :

  • Connexions publiques ? NetBarrier identifie et neutralise les points d’accès dangereux ou intrusifs.
  • Partage de fichiers avec un PC ? VirusBarrier empêche la transmission de fichiers infectés.
  • Usage quotidien ? Les analyses sont automatiques dès l’ouverture d’un fichier — protection active sans interruption.
Vous cherchez une protection fiable et adaptée à macOS sans exploser votre budget ? Avec Intego, spécialiste reconnu des environnements Apple, vous bénéficiez d’un antivirus et d’un pare-feu complets pour seulement 1,67 €/mois la première année. Une solution idéale pour travailler, naviguer ou profiter de vos contenus en toute tranquillité. Une offre temporaire, parfaite pour démarrer la rentrée 2025 en toute sécurité.

