Ne vous méprenez pas : même un Mac n’est aujourd’hui plus à l’abri des cybermenaces. À la rentrée, avec le télétravail, les cours à distance et nos multiples appareils en réseau, sécuriser sa machine devient vital. Voici pourquoi Intego représente une réponse pertinente.
Intego, fort de plus de 25 ans d’expertise exclusivement dédiée aux Macs, propose une offre exceptionnelle : 19,99 € la première année au lieu de 49,99 €, soit environ 1,67 € par mois
Pourquoi Intego constitue une option judicieuse pour les utilisateurs Apple
Noté 9,1/10 dans son test sur Clubic, Intego s'avère une option intéressante pour les 3 raisons :
- Expertise macOS au cœur de sa conception : seuls quelques logiciels sont vraiment pensés pour Mac ; Intego est de ceux-là, avec une interface fluide, intégrée à l’environnement Apple, sans ralentir votre machine.
- Protection double couche : l’antivirus VirusBarrier détecte les logiciels nocifs en temps réel (malwares, rançongiciels, phishing), tandis que le pare-feu NetBarrier ajuste ses défenses selon le réseau utilisé (domicile, bureaux, Wi-Fi public).
- Performance et accessibilité : les analyses sont rapides, transparentes, et ne compromettent pas les performances même sur les Mac plus anciens, avec une interface pensée pour tous, y compris les moins technophiles.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Dans quels contextes cette suite premium vous protège vraiment
Choisir un bon antivirus comme Intego peut s'avérer judicieux pour votre MacBook dans ces cas d'utilisation :
- Connexions publiques ? NetBarrier identifie et neutralise les points d’accès dangereux ou intrusifs.
- Partage de fichiers avec un PC ? VirusBarrier empêche la transmission de fichiers infectés.
- Usage quotidien ? Les analyses sont automatiques dès l’ouverture d’un fichier — protection active sans interruption.
Vous cherchez une protection fiable et adaptée à macOS sans exploser votre budget ? Avec Intego, spécialiste reconnu des environnements Apple, vous bénéficiez d’un antivirus et d’un pare-feu complets pour seulement 1,67 €/mois la première année. Une solution idéale pour travailler, naviguer ou profiter de vos contenus en toute tranquillité. Une offre temporaire, parfaite pour démarrer la rentrée 2025 en toute sécurité.