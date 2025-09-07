L’appli RED TV incluse permet de regarder 35 chaînes sur smartphone, tablette ou Smart TV, sans avoir besoin de décodeur. Une solution idéale quand on vit dans un petit appartement sans télé, ou qu’on veut simplement faire simple et efficace. Pour ceux qui le souhaitent, un décodeur peut être ajouté pour 3€/mois, et un bouquet TV enrichi pour 2€/mois. Mais rien n’est imposé.

Et en ce moment, RED by SFR ajoute deux bonus bienvenus : les frais de mise en service (39 €) sont supprimés, et les appels illimités vers les mobiles en France sont inclus. Pas besoin de négocier ou de cumuler les options : tout est là, et le prix reste sous la barre des 20 €. Une rareté sur le marché.