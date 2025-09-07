Pas besoin de vider votre compte en banque pour avoir une bonne connexion fibre : RED by SFR propose un abonnement à petit prix, sans engagement et avec un débit au top. En prime, les frais d’activation sont offerts pour quelques jours !

RED by SFR balance la box fibre parfaite pour la rentrée à 19,99 € © Clubic
RED by SFR balance la box fibre parfaite pour la rentrée à 19,99 € © Clubic

Si vous voulez la fibre pour la rentrée mais que vous surveillez vos dépenses, RED by SFR a ce qu’il vous faut. L’opérateur propose une box à 19,99 € par mois, sans engagement, avec un débit fibre jusqu’à 1 Gb/s et 500 Mb/s en upload. C’est largement suffisant pour tout faire : cours en ligne, télétravail, séries en HD, jeux en ligne… Et la bonne nouvelle, c’est que les 39 € de frais de mise en service sont actuellement offerts.

JE PROFITE DE L'OFFRE

3 raisons de ne pas laisser passer cette offre

  • Fibre rapide sans se ruiner
  • Application TV sans décodeur
  • Mise en service 100 % gratuite

Une box simple, rapide et prête à l’emploi

Parfaite pour les jeunes actifs, étudiants ou colocataires, la RED Box joue la carte du minimalisme malin. Pas de frais cachés, pas d’engagement, et une interface simplifiée pour ceux qui veulent une connexion fiable sans prise de tête. Dans notre comparatif des meilleures box internet sans engagement, elle s’impose comme l’une des options les plus avantageuses du moment.

RED Box Fibre Wifi 5

RED Box Fibre Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre

19,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais d'activation

0€

Frais de résiliation

49€

Une offre parfaite pour la rentrée étudiante

L’appli RED TV incluse permet de regarder 35 chaînes sur smartphone, tablette ou Smart TV, sans avoir besoin de décodeur. Une solution idéale quand on vit dans un petit appartement sans télé, ou qu’on veut simplement faire simple et efficace. Pour ceux qui le souhaitent, un décodeur peut être ajouté pour 3€/mois, et un bouquet TV enrichi pour 2€/mois. Mais rien n’est imposé.

Et en ce moment, RED by SFR ajoute deux bonus bienvenus : les frais de mise en service (39 €) sont supprimés, et les appels illimités vers les mobiles en France sont inclus. Pas besoin de négocier ou de cumuler les options : tout est là, et le prix reste sous la barre des 20 €. Une rareté sur le marché.

JE PROFITE DE L'OFFRE
À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (septembre 2025)
01 août 2025 à 08h41
Comparatifs services