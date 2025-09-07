Pas besoin de vider votre compte en banque pour avoir une bonne connexion fibre : RED by SFR propose un abonnement à petit prix, sans engagement et avec un débit au top. En prime, les frais d’activation sont offerts pour quelques jours !
Si vous voulez la fibre pour la rentrée mais que vous surveillez vos dépenses, RED by SFR a ce qu’il vous faut. L’opérateur propose une box à 19,99 € par mois, sans engagement, avec un débit fibre jusqu’à 1 Gb/s et 500 Mb/s en upload. C’est largement suffisant pour tout faire : cours en ligne, télétravail, séries en HD, jeux en ligne… Et la bonne nouvelle, c’est que les 39 € de frais de mise en service sont actuellement offerts.
3 raisons de ne pas laisser passer cette offre
- Fibre rapide sans se ruiner
- Application TV sans décodeur
- Mise en service 100 % gratuite
Une box simple, rapide et prête à l’emploi
Parfaite pour les jeunes actifs, étudiants ou colocataires, la RED Box joue la carte du minimalisme malin. Pas de frais cachés, pas d’engagement, et une interface simplifiée pour ceux qui veulent une connexion fiable sans prise de tête. Dans notre comparatif des meilleures box internet sans engagement, elle s’impose comme l’une des options les plus avantageuses du moment.
RED Box Fibre Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
1Gb/s
19,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Engagement
Opérateur
Technologie
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
Débit montant
1Gb/s
Décodeur TV
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Nombre de destinations
100 pays
Frais d'activation
0€
Frais de résiliation
49€
Une offre parfaite pour la rentrée étudiante
L’appli RED TV incluse permet de regarder 35 chaînes sur smartphone, tablette ou Smart TV, sans avoir besoin de décodeur. Une solution idéale quand on vit dans un petit appartement sans télé, ou qu’on veut simplement faire simple et efficace. Pour ceux qui le souhaitent, un décodeur peut être ajouté pour 3€/mois, et un bouquet TV enrichi pour 2€/mois. Mais rien n’est imposé.
Et en ce moment, RED by SFR ajoute deux bonus bienvenus : les frais de mise en service (39 €) sont supprimés, et les appels illimités vers les mobiles en France sont inclus. Pas besoin de négocier ou de cumuler les options : tout est là, et le prix reste sous la barre des 20 €. Une rareté sur le marché.