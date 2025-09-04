Avast et CCleaner se positionnent comme deux piliers pour garder un ordinateur en bonne santé numérique à la rentrée 2025. D’un côté, Avast Premium Security et Ultimate offrent une protection complète contre les virus, ransomwares et tentatives de phishing, tout en intégrant des outils avancés comme le VPN SecureLine pour sécuriser ses connexions Wi-Fi publiques. De l’autre, CCleaner Premium s’occupe d’optimiser les performances en supprimant les fichiers inutiles, en gérant les applications au démarrage et en veillant à la mise à jour des logiciels essentiels.

Ces solutions répondent à des besoins concrets : sécuriser ses données personnelles, éviter les ralentissements et prolonger la durée de vie de son ordinateur. Les étudiants profitent ainsi d’un PC réactif pour leurs cours en ligne, tandis que les professionnels conservent un environnement de travail stable et protégé. Avec la multiplication des menaces en ligne, ces logiciels deviennent un réflexe pour démarrer l’année en toute tranquillité.

On note cependant quelques limites : l’interface de CCleaner peut sembler technique pour les néophytes, et certaines fonctionnalités avancées d’Avast nécessitent la formule Ultimate. Mais avec la remise actuelle de 70 % valable jusqu’au 21 septembre, ces inconvénients s’effacent largement face aux bénéfices proposés. C’est le moment idéal pour protéger son nouveau PC ou redonner un second souffle à un ordinateur existant.