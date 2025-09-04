La rentrée est le moment idéal pour s’équiper d’un nouveau PC, mais encore faut-il penser à sa sécurité. Avast et CCleaner proposent jusqu’à -70 % sur leurs solutions premium, une occasion rare de protéger et d’optimiser son ordinateur sans se ruiner.
En cette rentrée 2025, protéger son ordinateur est plus que jamais essentiel face aux menaces en ligne toujours plus sophistiquées. Que vous veniez d’acheter un nouveau PC ou que vous souhaitiez prolonger la vie de votre machine actuelle, Avast et CCleaner proposent leurs solutions Premium à -70 % pour une durée limitée.
L’offre s’applique à l’ensemble des produits Avast (Premium Security, Ultimate, SecureLine VPN, Cleanup Premium…) ainsi qu’aux abonnements CCleaner Premium 1 an et 2 ans. Une occasion idéale de sécuriser vos données et d’optimiser vos performances à prix réduit.
Pourquoi choisir la solution Avast et CCleaner ?
- Sécurité complète en ligne
- PC rapide et optimisé
- Réduction de 70 %
Pourquoi équiper son PC d’Avast et CCleaner en 2025 ?
Investir dans une solution de cybersécurité et d’optimisation n’est plus une option, mais une nécessité. Les suites comme Avast Premium Security ou CCleaner Premium permettent de protéger efficacement vos données tout en gardant un ordinateur fluide et rapide.
Comme nous l’avons montré dans notre comparatif des meilleurs antivirus, il est essentiel de s’appuyer sur des solutions reconnues pour profiter sereinement de son PC au quotidien.
Avast et CCleaner se positionnent comme deux piliers pour garder un ordinateur en bonne santé numérique à la rentrée 2025. D’un côté, Avast Premium Security et Ultimate offrent une protection complète contre les virus, ransomwares et tentatives de phishing, tout en intégrant des outils avancés comme le VPN SecureLine pour sécuriser ses connexions Wi-Fi publiques. De l’autre, CCleaner Premium s’occupe d’optimiser les performances en supprimant les fichiers inutiles, en gérant les applications au démarrage et en veillant à la mise à jour des logiciels essentiels.
Ces solutions répondent à des besoins concrets : sécuriser ses données personnelles, éviter les ralentissements et prolonger la durée de vie de son ordinateur. Les étudiants profitent ainsi d’un PC réactif pour leurs cours en ligne, tandis que les professionnels conservent un environnement de travail stable et protégé. Avec la multiplication des menaces en ligne, ces logiciels deviennent un réflexe pour démarrer l’année en toute tranquillité.
On note cependant quelques limites : l’interface de CCleaner peut sembler technique pour les néophytes, et certaines fonctionnalités avancées d’Avast nécessitent la formule Ultimate. Mais avec la remise actuelle de 70 % valable jusqu’au 21 septembre, ces inconvénients s’effacent largement face aux bénéfices proposés. C’est le moment idéal pour protéger son nouveau PC ou redonner un second souffle à un ordinateur existant.