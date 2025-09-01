L'ordinateur portable s'adresse à ceux qui cherchent un appareil fiable pour le travail, la navigation ou la vidéo. Son écran de 16 pouces affiche un format confortable qui limite la fatigue visuelle pendant les longues sessions. Son design mince et léger s'intègre facilement dans un sac et simplifie les déplacements quotidiens.

Ce modèle convient aussi bien au télétravail qu'aux usages personnels à domicile. Son clavier ergonomique facilite la saisie, même lors de longues sessions de prise de notes ou de rédaction de documents. La connectique variée permet de brancher facilement des périphériques comme une souris ou un écran externe.