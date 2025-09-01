Grâce à cette promotion, vous accédez à un grand format conçu pour travailler ou se divertir dans de bonnes conditions.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 16 pouces passe à 649,99 € chez Amazon, soit une réduction de 34 % sur le prix moyen. Ce modèle offre un large écran agréable pour la bureautique comme pour le streaming. Son format compact et sa conception soignée facilitent le transport au quotidien.
Ce PC portable intègre un grand écran lumineux qui améliore le confort pour lire ou regarder des vidéos. Sa batterie tient plusieurs heures sur une seule charge, ce qui limite les interruptions et facilite une utilisation nomade.
Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10
PC portable 16 pouces, adapté aux usages quotidiens et professionnels, alliant confort d'utilisation, polyvalence et autonomie solide.
✅ Les plus :
- Écran 16 pouces Full HD pour un affichage large et confortable
Processeur Intel Core i5-12450H performant pour la bureautique et le multitâche
- 16 Go de mémoire vive pour gérer plusieurs applications sans ralentissements
- Stockage SSD 512 Go favorisant des démarrages rapides et une réactivité accrue
- Poids contenu de 1,8 kg pour faciliter le transport quotidien
❌ Les moins
- Puce graphique intégrée limitant les usages avancés en création ou jeu vidéo
- Absence de port Thunderbolt pour des transferts ultrarapides et la connexion de certains périphériques professionnels
Un grand écran pensé pour la polyvalence
L'ordinateur portable s'adresse à ceux qui cherchent un appareil fiable pour le travail, la navigation ou la vidéo. Son écran de 16 pouces affiche un format confortable qui limite la fatigue visuelle pendant les longues sessions. Son design mince et léger s'intègre facilement dans un sac et simplifie les déplacements quotidiens.
Ce modèle convient aussi bien au télétravail qu'aux usages personnels à domicile. Son clavier ergonomique facilite la saisie, même lors de longues sessions de prise de notes ou de rédaction de documents. La connectique variée permet de brancher facilement des périphériques comme une souris ou un écran externe.
Un prix ajusté pour la bureautique et le confort
Proposé à 649,99 € chez Amazon, ce PC portable privilégie le confort de lecture et la praticité au quotidien. Il reste adapté à un usage bureautique, de navigation ou pour suivre des contenus vidéo. Son format polyvalent facilite l'organisation d'un espace de travail simple et efficace, aussi bien à la maison qu'en déplacement.