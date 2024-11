Décrochant la note de 9,3/10 dans l'avis indépendant de Clubic, la suite de cybersécurité Norton 360 Advanced se classe parmi les meilleures du marché en ce mois de novembre 2024. Et du côté des fonctionnalités antivirus, nombreuses sont celles qui sont d'une aide précieuse en ce Black Friday 2024. Par exemple, Norton vous accompagne vers un paiement plus sécurisé et met aussi son expertise à votre disposition pour dénicher de potentiels liens frauduleux reçus par mail.

La vigilance est de mise durant le Black Friday, et plus largement, tout au long de l'année. C'est pour cela qu'une protection en temps réel contre les menaces en ligne est incluse dans Norton 360 Advanced. Il arrive cependant de devoir faire face à des virus coriaces, et dans de telles circonstances, Norton et ses experts prennent le relais grâce à la Promesse 100% contre les virus1.