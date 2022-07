L'antivirus signé Bitdefender est à prix vraiment cassé aujourd'hui !

Bitdefender Total Security 2022 est un condensé de technologies destiné à rendre le Web plus sûr pour vous et pour vos proches. En effet, même si les malwares sont de plus en plus nombreux et sous des formes toujours plus diverses comme insidieuses, des firmes telles que Bitdefender oeuvrent depuis plus de vingt ans afin de vous permettre de gagner en cybersécurité sans sabrer votre porte-monnaie. Parce que vous équiper efficacement contre les virus ne doit pas être un luxe, choisissez Bitdefender Total Security 2022 pour sa propension à vous proposer des prestations haut-de-gammes. Avec des taux de détection et d'élimination des virus parmi les plus élevées du marché selon plusieurs organismes indépendants dont AV-Test, Bitdefender Total Security 2022 fait bien plus que vous protéger. Pour 5 appareils simultanément, qu'il s'agisse d'un ordinateur sous macOS ou Windows, mais aussi d'un smartphone sous Android ou iOS, Bitdefender Total Security 2022 s'impose tout simplement comme l'une des meilleures dans son domaine.

Dans une période propice aux achats comme au repos, nul besoin de devoir faire grimper la jauge de stress avec un virus ou encore un achat non sécurisé. Comptez sur Bitdefender Total Security 2022 pour vous prémunir des virus les plus détestables, mais aussi ceux qui cherchent à tromper votre vigilance. Avec l'anti-spam, luttez efficacement contre l'hameçonnage (phishing) et évitez-vous des tracas loin du bureau. De plus, en chiffrant vos transactions en ligne, Bitdefender Total Security 2022 vous permet de faire vos emplettes en toute tranquillité, même après une journée de randonnée une fois connecté au Wi-Fi public de votre camping. Bitdefender Total Security 2022 vous accompagne partout, avec une protection en temps réel et un pare-feu pour éviter les attaques réseau.