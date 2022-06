Vous cherchez le meilleur antivirus à prix cassé ? Vous êtes au bon endroit

Malware, ransomware, spyware ou encore phishing, autant de noms qui sonnent comme une menace à votre oreille, mais qui, avec Total Security 2022, ne sont plus que des lointains souvenirs. En effet, cette solution signée Bitdefender est l'une des plus performantes du marché pour détecter mais aussi éliminer les menaces. Avec, avec une protection en temps réel 24/7 mais aussi, bien évidemment, la possibilité de planifier vous-même des analyses de sécurité, soyez serein ! Bitdefender inclut également dans sa suite Total Security 2022 des protections spécifiques pour vos comptes sur les réseaux sociaux et vos transactions bancaires, de même que pour votre micro et votre webcam, ainsi qu'un excellent pare-feu réseau.

Et ce n'est pas tout, car pour accroitre votre confidentialité en ligne, un VPN d'une capacité de 200 Mo/jour par appareil est compris. Rappelons que 5 ordinateurs, tablettes, ou encore smartphones peuvent simultanément bénéficier des services de Bitdefender Total Security 2022. Ainsi, vous naviguez incognito grâce à une adresse IP et une géolocalisation factices, et vous pouvez également visionner le contenu habituellement indisponible de certains catalogues étrangers de vos plateformes de streaming favorites.