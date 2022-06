Votre ordinateur est exposé aux virus ? Nous avons la solution !

Et Bitdefender démultiplie les fonctionnalités efficaces pour vous protéger de manière plurielle. Ainsi, un Autopilot évaluant l'état de sécurité de votre appareil et vous procurant de précieux conseils, un anti-traqueur, une protection dédiée aux micros et webcams, ou encore un VPN sont inclus. Grâce à ce dernier, vous bénéficiez d'une adresse IP et géolocalisation de substitution pour naviguer incognito sur le Web à raison de 200Mo/jour/appareil. Enfin, avec un contrôle parental (vraiment) efficace pour vos enfants et un gestionnaire de mots de passe pour disposer de mots de passe solides que vous ne risquez pas d'oublier, faites le choix de cette suite Total Security 2022. Pour en savoir encore plus, consultez donc notre avis dans lequel cette suite Bitdefender décroche l'excellente note de 9/10 lors de notre test 100% indépendant réalisé sur Clubic.