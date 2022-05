Menaces en ligne : choisissez la sécurité avec cette solution antivirus

Vous profitez également de l'aide précieuse d'un VPN d'une capacité de 200 Mo par jour/appareil pour naviguer incognito en ligne et accéder notamment à vos services de streaming favoris sans restriction liée à votre emplacement. Un outil vraiment bienvenu pour gagner en cyberconfidentialité et vous connecter en toute sérénité, même sur un réseau Wi-Fi public. Ajoutez dans votre besace un gestionnaire de mots de passe, parfait pour en générer de solides, les enregistrer en tout sécurité, et bénéficier d'un pré-remplissage ne nécessitant pas de les retenir.

Enfin, avec un contrôle parental, un destructeur de fichiers, une géolocalisation de l'appareil en cas de vol, une protection de la webcam et du micro, un antispam, une alerte aux fraudes ou encore une protection spécifique pour le cloud cloud. Un compagnon dont vous ne vous passerez plus qui s'offre l'excellente note de 9/10 lors de notre test 100% indépendant réalisé sur Clubic et obtient, cette année encore, la première place de notre comparatif 100% indépendant des meilleurs antivirus.