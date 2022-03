Attention à votre cybersécurité : cet antivirus chez Bitdefender vous protège efficacement

Mais pour encore plus de sérénité en ligne, Bitdefender inclut dans cette offre un portefeuille pour stocker tous vos mots de passe et ne plus oublier ces précieuses informations. Vous profitez également de fonctionnalités multiples telles qu'un anti-traqueur, un Autopilot vous donnant des conseils de sécurité ou encore un destructeur de fichiers. Et grâce à la technologie Bitdefender Photon, votre antivirus s'adapte au mieux aux spécificités de chaque machine pour ne pas ralentir son fonctionnement. Des modes Jeu, Film, Travail ou encore Batterie détectent vos activités pour s'adapter à vos besoins et réduire du mieux possible l'impact de Bitdefender.

Un anti-spam, une protection spécifique pour les webcams et micros, qui constituent des cibles privilégiées des pirates du Web, un contrôle parental pour garder la main sur ce que peuvent voir vos enfants, mais aussi un outil de géolocalisation en cas de vol de votre appareil, complètent (non exhaustivement) une solution vraiment idéale. Installez-là simultanément sur 5 appareils de type ordinateur (macOS, Windows), tablette et smartphone (Android, iOS), et le tour est joué ! Vous comprenez d'autant plus pourquoi Bitdefender Total Security 2022 obtient l'excellente note de 9/10 lors de notre test 100% indépendant réalisé sur Clubic .