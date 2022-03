Face aux cybermenaces et aux malwares, cette offre de l'antivirus Bitdefender est la solution idéale

Bitdefender Total Security, c'est une protection 4 en 1 pour protéger jusqu'à 5 appareils avec une seule licence. Ainsi, les ordinateurs sous macOS et Windows, de même que les smartphones sous iOS et Android, peuvent en profiter ! Et pour commencer, la grande force de Bitdefender est de vous prémunir des malwares sous leurs formes les plus diverses, y compris les rançongiciels, les logiciels espions et le phishing. Bitdefender est vraiment à la pointe dans ce domaine, et préserve également votre réseau Internet grâce à un pare-feu dédié.

Plus encore, vous profitez également sur tous les appareils d'une protection VPN comprenant 200 Mo de navigation Web par jour et par appareil. Idéal donc pour surfer sur Internet en toute confidentialité et accéder à vos services de streaming favori sans subir de limitations liées à votre localisation.