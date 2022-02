Bon plan antivirus : des réductions immanquables chez Bitdefender

Comme toujours, Bitdefender se décline en trois formules bien distinctes. Cela commence par l'abonnement Antivirus Plus qui sécurise jusqu'à trois appareils (Windows) en même temps pendant un an pour 16 €. La durée de protection est similaire en optant pour le forfait Internet Security qui appliquera une sécurisation avancée de vos machines contre 24 €. Enfin, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'abonnement Total Security englobe lui jusqu'à cinq appareils pendant un an également pour 32 €.