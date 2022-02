Bitdefender vous propose des antivirus performants à bas coût

Avec Bitdefender , plusieurs offres sont touchées par d'importantes promotions. Débutons avec la formule Antivirus Plus qui se chargera de couvrir jusqu'à trois ordinateurs Windows pendant un an pour seulement 16 €. De son côté, l'abonnement Internet Security passe à 24 €. Il fournit une protection avancée pour Windows pendant un an sur trois machines distinctes également. Enfin, l'offre qui nous intéresse principalement aujourd'hui est Bitdefender Total Security sur cinq appareils pour une année complète.