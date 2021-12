Bitdefender Total Security s'offre à prix mini, choisissez le meilleur antivirus de l'année pour vous protéger

Comparons maintenant ces trois offres en promotion chez Bitdefender, à commencer par Bitdefender Antivirus Plus. Avec cette solution, vous êtes en mesure de tenir au loin les menaces en ligne sur 3 ordinateurs sous le système d'exploitation de Microsoft, Windows. Les virus, les rançon-logiciels et autres logiciels d'espionnage ou encore le phishing ne seront plus que des lointains souvenirs. Plus encore, cette solution est équipée de la géniale technologie Bitdefender Photon. Celle-ci est pensée pour s'adapter au mieux aux spécificités de chaque machine pour ne pas ralentir son fonctionnement. Des modes Jeu, Film, Travail ou encore Batterie détectent vos activités pour s'adapter à vos besoins et réduire du mieux possible l'impact de Bitdefender.

Et c'est vraiment Noël aujourd'hui, puisque cette offre inclut également un VPN disposant d'une capacité de 200 Mo/jour, parfait pour masquer votre véritable adresse IP, naviguer incognito en ligne et profiter de la sérénité que vos informations personnelles sont à vous, et le restent. Cette offre contient aussi un portefeuille pour stocker tous vos mots de passe, un anti-trackeur, un assistant pour vos transactions en ligne et un Autopilot vous donnant des conseils de sécurité ou encore un destructeur de fichiers. C'est particulièrement complet pour une offre de base, de quoi mettre la concurrence au tapis !