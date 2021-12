La meilleure offre antivirus Bitdefender est en promo à -60%

Bitdefender va s'installer sur votre ordinateur et travaille ensuite en arrière-plan sans perturber les performances de votre machine. D'ailleurs, il s'adapte efficacement à votre activité pour s'allouer des ressources nécessaires à son bon fonctionnement.

Les trois formules vous protègent complètement. Attention de bien choisir celle qui correspond à vos appareils, car ce n'est pas la même chose pour MacOS ou Windows, par exemple.

Bitdefender Total Security vous protège en temps réel contre les malwares et autres tentatives d'intrusion. Le logiciel optimise vos appareils pour qu'ils fonctionnent mieux en se débarrassant des logiciels intrusifs. Vous pouvez l'installer sur Windows, MacOS, Android et iOS. En prime, cette suite de cybersécurité vous sera disponible sur 5 de vos appareils favoris.

L'offre un peu en dessous, c'est Bitdefender Internet Security. Là vous avez droit à trois appareils, uniquement Windows, et aux mêmes options que pour Total Security, l'optimisation des machines en moins. Vous avez quand même le pare-feu anti-intrusion, le contrôle parental, la protection contre les ransomwares, les malwares, les spywares et les adwares. Cela reste une option viable en fonction de vos besoins.

Enfin, l'offre la moins chère, Bitdefender

Antivirus Plus à 16€ pour la première année, est valide pour trois appareils, sous Windows uniquement là aussi. Comme son nom l'indique il s'agit ni plus ni moins d'un antivirus amélioré, qui contient notamment une protection contre les ransomwares et autres malwares en circulation.