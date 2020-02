"After Banking" : la fin des banques traditionnelles ? Pour le patron d'Orange Bank, c'est certain

Un milieu bancaire contraint de renouer avec ses clients



La banque vit depuis plusieurs années une révolution numérique. Le secteur est investi par de nouveaux acteurs en ligne et, parmi eux, Orange. L'opérateur a lancé Orange Bank , une banque en ligne qui a conquis plus de 500 000 nouveaux clients.Le Directeur Général d'Orange Bank Paul de Leusse sort un livre intituléqui revient justement sur les évolutions du milieu bancaire et leurs adaptations aux nouveaux usages qu'amène le numérique aux consommateurs.Dans un entretien accordé à L'Usine Digitale, le dirigeant explique qu'avant même l'incursion de ces nouveaux outils, le milieu bancaire était vu avec une certaine défiance par ses clients qui lui reprochaient un manque de transparence et une relation dégradée au fil des années. «», ajoute-t-il.Les banques traditionnelles paieraient actuellement le manque de communication avec leurs clients et même une certaine condescendance vis-à-vis de ces derniers. «», conclut-il.Pour Paul de Leusse, les banques en ligne peuvent renouer le lien de confiance entre la banque et le client en misant sur l'innovation et les nouveaux services apportés aux consommateurs : «».Les banques en ligne sont d'ailleurs en train de convaincre de plus en plus d'utilisateurs en France et, selon les études menées par le dirigeant d'Orange Bank, un tiers des Français serait prêt à clôturer son compte en agence et à passer à une banque en ligne.