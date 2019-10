Revolut veut lever 1,5 milliard pour booster son développement à l'international

Avec Visa, Revolut voit grand

JPMorgan à la rescousse

Source : Financial Times

Depuis juillet 2015, les services financiers et bancaires proposés par la banque mobile d'origine britannique Revolut séduisent un grand nombre d'utilisateurs, notamment au sein des plus jeunes générations. Cette perpétuelle croissance lui a permis de se constituer une base solide de clients : plus de huit millions en quatre ans, à en croire les chiffres du Financial Times.Au cours de son développement, la firme d'outre-Manche a franchi plusieurs caps importants, comme celui de donner l'opportunité à ses utilisateurs d'acheter des actions sur sa plateforme , et ce, depuis août dernier. Bien que des petites polémiques aient aussi éclaté en mars 2019 , la faute à des soupçons de blanchiment d'argent et des conditions de travail soi-disant toxiques.Ces légers contretemps n'entravent pas pour autant les ambitions de la néobanque, qui souhaite lever un total d'1,5 milliard de dollars pour se développer à l'international. Son récent partenariat avec Visa lui a déjà permis de pénétrer plusieurs marchés de choix, à l'image du Canada, du Japon, de Singapour et des Etats-Unis. Mais cette nouvelle manne financière lui assurerait un plan d'expansion mondial encore plus ambitieux.Selon une personne proche du dossier, la banque d'investissement JPMorgan jouerait un rôle central dans cette affaire financière : 500 millions de dollars en fonds propres accompagnés d'un prêt convertible d'un milliard de dollars pourraient être attribués à la société britannique, dont le directeur des opérations Richard Davies espère «» grâce à ce précieux pactole.